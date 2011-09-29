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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۲

برگزاری رزمایش رزمی، فرهنگی عملیات والفجر 2 در البرز

برگزاری رزمایش رزمی، فرهنگی عملیات والفجر 2 در البرز

کرج - خبرگزاری مهر: به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گرانقدر و آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار وشهادت و ازخود گذشتگی دوران دفاع مقدس، رزمایش بزرگ عملیات والفجر 2 توسط لشکر ده عملیاتی حضرت سیدالشهدا(ع) در استان البرز در منطقه حصارک کرج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار سید یوسف مولایی فرمانده لشکر عملیاتی ده سیدالشهدا (ع) گفت: یکی از وظایف اصلی ما به عنوان همسنگران و همرزمان شهدا،انتقال فرهنگ غنی ایثار و شهادت و فرهنگ دوران دفاع مقدس به نسل جوان می باشد.

.ی ادامه داد:  در همین راستا در ایام خجسته هفته دفاع مقدس بر آن شدیم تا با برگزاری رزمایش عملیات والفجر 2 در منطقه عمومی حصارک کرج در محل پادگان شهید کلهر لشکر ده عملیاتی حضرت سیدالشهدا(ع) یاد و خاطره شهدا گرانقدر این عملیات به ویژه سردار شهید علی موحد دانش بنیانگذار تیپ سید الشهدا (ع) استان البرز را گرامی بداریم .

مولایی گفت: عملیات والفجر 2 در سال 62 و در منطقه عملیاتی حاج عمران انجام پذیرفت و از تیپ حضرت سیدالشهدا (ع) استان البرز گردان های حضرت قمر بنی هاشم، حضرت علی اکبر (ع)، علی اصغر(ع)، حضرت قاسم (ع) و زهیر در این عملیات حماسه آفریدند.

مولایی در خاتمه افزود : این رزمایش با همکاری بسیج نواحی مقاومت تابعه سپاه امام حسن مجتبی (ع)، اداره کل حفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز و معاونت های سپاه امام حسن مجتبی (ع)  در ارتفاعات منطقه حصارک برگزار شد.

کد مطلب 1419294

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