برگزاری رزمایش رزمی، فرهنگی عملیات والفجر 2 در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار سید یوسف مولایی فرمانده لشکر عملیاتی ده سیدالشهدا (ع) گفت: یکی از وظایف اصلی ما به عنوان همسنگران و همرزمان شهدا،انتقال فرهنگ غنی ایثار و شهادت و فرهنگ دوران دفاع مقدس به نسل جوان می باشد.

.ی ادامه داد: در همین راستا در ایام خجسته هفته دفاع مقدس بر آن شدیم تا با برگزاری رزمایش عملیات والفجر 2 در منطقه عمومی حصارک کرج در محل پادگان شهید کلهر لشکر ده عملیاتی حضرت سیدالشهدا(ع) یاد و خاطره شهدا گرانقدر این عملیات به ویژه سردار شهید علی موحد دانش بنیانگذار تیپ سید الشهدا (ع) استان البرز را گرامی بداریم .

مولایی گفت: عملیات والفجر 2 در سال 62 و در منطقه عملیاتی حاج عمران انجام پذیرفت و از تیپ حضرت سیدالشهدا (ع) استان البرز گردان های حضرت قمر بنی هاشم، حضرت علی اکبر (ع)، علی اصغر(ع)، حضرت قاسم (ع) و زهیر در این عملیات حماسه آفریدند.

مولایی در خاتمه افزود : این رزمایش با همکاری بسیج نواحی مقاومت تابعه سپاه امام حسن مجتبی (ع)، اداره کل حفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز و معاونت های سپاه امام حسن مجتبی (ع) در ارتفاعات منطقه حصارک برگزار شد.