59 عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس در قم رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، 59 عنوان کتاب منتشر شده با موضوع دفاع مقدس از 17 استان کشور طی مراسمی با حضور سردار باقرزاده، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، جمعی از سرداران سپاه علی بن ابیطالب(ع) و مسئولین استان قم، قبل از ظهر چهارشنبه در بیت الشهداء، منزل خانواده شهیدان زین الدین رونمایی شد.



معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور در حاشیه این مراسم رونمایی در گفتگو با خبرنگاران بیان داشت: این آثار از 17 استان کشور و در زمینه های مختلف ادبی شامل شعر، خاطره، داستان کوتاه و بلند و رمان می باشد.



سردار پاسدار حسن رسولی منفرد تصریح کرد: همچنین به صورت مستقل و جداگانه نیز آثار مربوط به هر استان در استان مربوطه طی مراسم هایی رونمایی می شوند.



وی یادآور شد: از آنجایی که بیت خانواده شهدا محمل و پناهگاه معنوی برای ماست تصمیم بر آن شد تا این کتاب ها به صورت یکجا در منزل سردار شهید مهدی زین الدین و در شهر قم رونمایی شوند.



رسولی منفرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محتوای آثار رونمایی شده اظهار داشت: از آنجایی که آثار مستند و خاطره پایه و اساس دیگر آثار هنری از جمله داستان کوتاه و بلند، شعر، نمایش نامه، فیلم نامه و ... است، حوزه خاطرات بیشترین تعداد آثار این مجموعه را به خود اختصاص داده است.



وی در ادامه اظهار داشت: در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و نشر ارزش های دفاع مقدس، سوم خرداد ماه امسال از 33 عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس در کشور رونمایی شد و امروز در مرحله دوم، همزمان با آخرین روز از هفته دفاع مقدس 59 عنوان کتاب دیگر با همین موضوع رونمایی می شود.



بر پایه این گزارش، در این مراسم یک نسخه از هر 59 عنوان کتاب رونمایی شده، به همراه یک لوح تقدیر از سوی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به خانواده شهیدان مهدی و مجید زین الدین تقدیم شد.



رونمایی از تابلوی نقاشی تصویر شهید مهدی زین الدین



همچنین در این مراسم از تابلوی نقاشی تصویر سردار شهید مهدی زین الدین که توسط یکی از هنرمندان استان قم کشیده شده بود رونمایی و به مادر شهید زین الدین هدیه شد.

