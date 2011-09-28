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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۷

پربازدیدترین اخبار روز؛ از کابوس ایرانی اوباما تا شلاق خوردن به خاطر رانندگی

پربازدیدترین اخبار روز؛ از کابوس ایرانی اوباما تا شلاق خوردن به خاطر رانندگی

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: هر روز هزاران خبر منتشر می شود که فقط تعدادی از آنها با استقبال روبرو می شود که ماجرای شلاق خوردن یک زن در عربستان، توقف ساخت و فروش کلاشنیکف، احتمال استقرار ناوهای ایران در مرزهای آمریکا و ... از جمله خبرهای پربازدید امروز هستند.

نخستین خبر داغ امروز مربوط به ادامه تنشهای موجود میان پاکستان، افغانستان و آمریکا و اظهارت جدید مقامات کابل درباره دست داشت پاکستان در حمله به افسران آمریکایی در سال 2007 است.

به گفته مقامات افغانی، نیروهای اطلاعاتی پاکستان در سال 2007 به گروهی از افسران آمریکایی و افغانی که برای مذاکره در مورد مسائل مرزی به مرز افغانستان و پاکستان رفته بودند آتش گشودند که در نتیجه آن یک افسر آمریکایی کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

دومین خبر پربازدید امروز مربوط به هیاهوی رسانه های غربی درباره احتمال استقرار ناوهای ایرانی در نزدیکی مرزهای آمریکاست.

این خبر بواسطه سخنان دریادار "حبیب الله سیاری" است که روز گذشته از سوی خبرگزاری ایرنا منتشر شده بود.

سومین خبرپربازدید امروز مربوط به قیمت گذاری یک گوسفند دولان در چین به بهای یک میلیون و 400 هزار پوند است.

این گوسفند از نژاد "دولان" ( Dolan ) است و در حال حاضر فقط یک هزار راس از این نوع گوسفند در جهان وجود دارد و ثروتمندان چینی علاقه بسیار زیادی دارند که یکی از گوسفندان دولان را در مجموعه های نفیس خود داشته باشند.

چهارمین خبر پربازدید امروز درباره صدور مجوز ساخت یک هزار و 100 دستگاه واحد مسکونی جدید در سرزمین های اشغالی توسط رژیم صهیونیستی است.

رژیم صیهونیستی روز گذشته مجوز ساخت یک هزار و100 واحد مسکونی جدید در بیت المقدس شرقی را صادر کرد و این در حالی است که افکار عمومی جهان خواستار توقف این روند است.

خبر داغ بغدی درباره شلاغ خوردن یک زن عربستانی به جرم رانندگی است!

این زن که "شایما قصانیا" نام دارد به اتهام زیرپا گذاشتن قوانین عربستان و اقدام به رانندگی با خودرو به خوردن 10 ضربه شلاق محکوم شده است.

و آخرین خبر پربازدید امروز مربوط به توقف ساخت سلاح "کلاشنیکف" در روسیه است.

کلاشنیکف معروفترین اسلحه سبک جهان و پرفروشترین آنهاست که به نام سازنده خود شناخته می شود. روسیه پس از کشورهایی چون آمریکا و فرانسه جزو مهمترین کشورهای صادر کننده سلاح است که کلاشنیکف یکی از مهمترین آنهاست.

کد مطلب 1419298

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