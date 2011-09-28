گلستان پتانسیل بالایی در ورزش دارد

محمد عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توجه و عنایت به مناطق محروم و محرومیت زدایی و عدالت محوری از اولویتهای دولت نهم و دهم بوده، به گونه ای که این امر در کلیه فعالیتهای دولت به خصوص در ورزش کاملا مشهود است.

وی اظهار داشت: در استان گلستان سرانه ورزش قبل از دولت نهم و دهم 2 دهم متر مربع بوده و اکنون این رقم به 7 دهم مترمربع رسیده است و این خود یکی از نشانه های محرومیت زدایی و توجه به مناطق محروم از طرف دولت است.

دکتر عباسی بیان داشت: بیشتر چهره ها و استعدادهای بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک ظهور می کنند و شهرهای کوجک در استعداد ورزشی از شهرهای بزرگ پیشی گرفته اند.



وزیر ورزش و جوانان در ادامه بیان داشت: ورزش خیزش پراثری از درون جوانان است و در شرایط حاضر هیچ راهی قویتر و محکمتر و مطمئن تر از ورزش در رابطه سلامت و شادابی جسمی و روحی جامعه، سامان دهی به مسائل اجتماعی ، مقابله با فساد و جنگ نرم نیست.



دکتر عباسی با مهم خواندن استعدادیابی و تلاش در این راستا بیان داشت: بنا داریم ساختار جدیدی در رابطه با استعدادیابی در وزارت ورزش و جوانان مهیا کنیم.



وی هیئتها و فدراسیونها را بازوان توانمند و خط مقدم جبهه ورزش قلمداد کرد و گفت: ما باید برنامه ریزی کنیم و بر فعالیتهای هیئتها و فدراسیون نظارت داشته باشیم تا اعتبار و هزینه های که از بیت المال صورت می گیرد در مسیر درست و با سودمندی کامل انجام شود.



وزیر ورزش و جوانان توجه به ورزش بانوان را بسیار مهم و حساس و حیاتی قلمداد کرد و افزود: تا بانوان به ورزش روی نیاورند ورزش همگانی نخواهد شد.



دکتر عباسی با اشاره به بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری در خصوص توجه به بعد معنوی و اخلاقی ورزش گفت: توسعه فرهنگ اخلاق در ورزش و توام کردن پرورش جسم با پرورش روح و اخلاق از اولویتهای وزارت ورزش و جوانان است.



وی گفت: باید در خصوص رشد بعد فرهنگی و معنوی ورزش تلاش کنیم تا قهرمانان و پهلوانان آراسته به سجایای اخلاقی به میادین جهانی ورزش گسیل کنیم، زیرا چنین پهلوانان با اخلاقی می توانند بهترین سفیران کشورمان باشند که می توانند در رشد و گسترش ارزشهای اسلام و دین مبین اسلام فعالیت کنند.