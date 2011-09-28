خرید اینترنتی راز سرقت از حساب بانکی را فاش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی کاکوان رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان تهران و البرز در تشریح جزئیات این خبر گفت: با مراجعه فردی به پلیس فتا و اعلام این موضوع که از حساب بانکی وی مبلغ 11میلیون و 473 هزار ریال به سرقت رفته است، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران مجرب این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی در بررسی بیشتر پرونده و حساب شاکی دریافتند که این مبلغ وجه به صورت خرید اینترنتی در فروردین ماه سال 90 از حساب شاکی برداشت شده و شاکی پس از گذشت 5 ماه متوجه سرقت از حساب بانکی اش می شود.

سرهنگ کاکوان ادامه داد: ماموران پلیس فتا در بررسی خرید اینترنتی به این نتیجه رسیدند که این خرید از یک فروشگاه پوشاک در مشهد صورت گرفته که در نتیجه با استعلام از فروشگاه مذکور و گرفتن ip مورد تراکنش در عملیات بانکی وشماره حسابی که مبلغ سرقتی به آن واریز شده بود شناسایی نشد.

وی افزود: اکیپی از ماموران پلیس فتا در ادامه تحقیقات پلیسی جهت روشن شدن زوایای پنهان پرونده به محل کار شاکی مراجعه و در بازدید از آن مکان و بازجویی از شاگرد مغازه به گفته های وی مشکوک شده و بنابراین شاگرد مغازه جهت تحقیقات بیشتر به پلیس فتا فراخوانده شد.

رئیس پلیس فتا استان تهران و البرز اظهارداشت: شاگرد مغازه به نام "سعید. ن" پس از حضور در پلیس فتا قبل از انجام هرگونه بازجویی از سوی ماموران لب به اعتراف گشوده و اذعان داشت که به عنوان شاگرد مغازه حدود 3 سال است که تمام فعالیتهاو عملیاتهای بانکی صاحب کارم را انجام می دادم و با داشتن رمز دوم کارت که در اختیار من بود اقدام به برداشت مبلغ 11میلیون 473 هزار ریال از حساب صاحب مغازه برداشت و از یک فروشگاه پوشاک در مشهد خرید اینترنتی کردم.

با توجه به اظهارات متهم و عودت وجه به شاکی، شاکی رضایت کامل و بی قید و شرط خود را اعلام کرده و پرونده به همراه متهم تحویل مراجع قضایی شد.