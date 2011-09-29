انتقاد جمشیدی به ساخت "نود دینی"/گلایه مدیر شبکه یک از جراید

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ضابطیان و محمد صوفی هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکید کردند برنامه "رادیو هفت" خودمان را به خودمان یادآوری می‌کند تا بگویند بد نیست چیزهایی که دور و برمان وجود دارد را دوباره نگاه کرده و به خودمان یادآوری کنیم که بزرگترین داشته‌هایمان آرامش است.

- بهنام احمدپور، مدیر رادیو جوان در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: امسال سطح کمی و کیفی برنامه‌های دفاع مقدس در شبکه‌های مختلف رادیویی خاص است و این شبکه با زبان نسل جوان به حماسه هشت سال دفاع مقدس می‌پردازد.

- محمدحسین صوفی، معاون صدا تاکید کرد با راه‌اندازی گروه مستقل حماسه و دفاع مقدس از سال 89 در معاونت صدا تعداد برنامه‌ها با این مضمون افزایش یافته تا حماسه بزرگ هشت سال دفاع مقدس برای نسل جوان یادآوری شود.

- فرزاد جمشیدی درباره‌ تاکید تلویزیون بر ساخت نود دینی اعلام کرد پاسخ به شبهات کار رسانه‌ ملی نیست و "نود دینی" به اعتقادات مردم صدمه می‌زند.

وی تاکید کرد برخی معتقدند چون ساختار نظام سیاسی کشور ما دینی است، لازم است که "نود" دینی هم داشته باشیم‌، اما من موافق نیستم چراکه آفت دارد.

- محمدمهدی قاسمی، مدیر شبکه آموزش درباره‌ قانون ممنوعیت اجرا و تهیه‌کنندگی همزمان برنامه توسط یک نفر در تلویزیون، توضیح داد: وقتی کسی که باید مواظب برنامه باشد و برنامه را هدایت کند، به دلیل این که جلوی دوربین است، نتواند این کار را انجام دهد به کیفیت برنامه ضربه وارد می‌شود.

- سیدباقر پیشنمازی، مدیر شبکه قرآن و معارف سیما هفته گذشته گفت: میان برنامه‌هایی با موضوع تجارت معنوی که در واقع آگهی بازرگانی مسائل معنوی است و "چکاوک" که ارتباط زنده با قاریان استان‌هاست، از دیگر برنامه‌های فصل جدید است.

- آرش معیریان، کارگردان مجموعه تلویزیونی "سایه روشن" ضمن اظهار تاسف به نحوه پخش اثرش از شبکه تهران تاکید کرد از ممیزی‌های بیش از اندازه، تغییر رنگ تصاویر و غیره این سریال گله‌مند است.

- قرار است مجموعه‌ای هم با موضوع خبرنگاران تهیه شود. احمد رفیع‌زاده فیلمنامه‌نویس مجموعه تلویزیونی "ساعت شنی" نگارش این مجموعه را بر عهده دارد.

- محمد سرافراز، مدیر شبکه جهانی پرس تی وی هفته گذشته عنوان کرد: شبکه پرس تی وی به صورت 24 ساعته، به زبان انگلیسی با موضوع‌های اجتماعی و سیاسی برنامه‌های خود را تولید و پخش می‌کند.

وی تاکید کرد: این شبکه به عنوان بلندگویی برای صداهایی که قبلاً شنیده نشده، آغاز به کار کرد و همچنان فعالیت خود را در راستای رسیدن به این هدف ادامه می‌دهد. همچنین واحد مستند پرس تی وی نیز هر روز برنامه‌ای را به مدت 25 دقیقه برای مخاطبانش پخش می‌کند.

- یوسف سیدمهدوی کارگردان مجموعه تلویزیونی "قفسی برای پرواز" تاکید کرد نباید به جنگ نگاه بزرگداشتی داشته باشیم.

- حجت‌الاسلام لطفی نیاسر مدیر رادیو معارف تاکید کرد برنامه‌های این شبکه رادیویی بعد از 13 سال هنوز به تکرار نیفتاده است، چون برنامه‌سازان این شبکه در دو حوزه تذکر و تعلیم فعالیت می‌کنند.

- هفته گذشته مراسم تجلیل از معارف نگاران برتر برگزار شد. در این مراسم خبرنگار و خبرگزاری مهر برگزیده شدند.

- مهدی فرجی مدیر شبکه یک اعلام کرد 86 درصد مردم علاقمند به سریال‌های ماورایی هستند، این در حالی است که علی دارابی معاون سیمای سازمان صدا و سیما اعلام کرده بود بیش از 60 درصد مردم به ساخت سریال‌های ماورایی علاقه دارند.

- شبکه کودک عمو پورنگ از اواخر مهر ماه به شبکه نمایش خانگی می‌آید. این مجموعه، با همکاری سازمان صداوسیما تولید می‌شود و شامل کلیپ‌های عموپورنگ و یک مجموعه نمایشی جدید است که در کنار کلیپ‌ها قرار می‌گیرد.

- هفته گذشته فراخوان جشنواره تلویزیونی جام جم از سوی روابط عمومی معاونت سیما منتشر شد و شرایط شرکت در این جشنواره اعلام گردید.

- مهدی فرجی مدیر شبکه یک از نقدهای غیرمنصفانه برخی جراید گلایه و اعلام کرد جریان نقد در کشور علمی نیست.

- حجت‌الاسلام لطفی نیاسر مدیر رادیو معارف هم هفته گذشته تاکید کرد این شبکه رادیویی بیشترین همکاری را با رسانه‌ها دارد.

- معاون فرهنگی و روابط عمومی ارتش گفت: مجموعه تلویزیونی "شوق پرواز" با نظر کامل خانواده ایشان ساخته شده و آنها در روند کامل جریان ساخت قرار داشته و از آن راضی هستند.