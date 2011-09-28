به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری استان تهران با بیان این خبر گفت: در آخرین روز از هفته دفاع مقدس و به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختران، از دانشجویان برگزیده خواهر دانشگاه شاهد که در مسابقه کتابخوانی «اینک شوکران» شرکت داشته‌اند با حضور راویان کتاب «اینک شوکران» تقدیر به عمل خواهد آمد.

ابطحی افزود: در این برنامه شهلا غیاثوند همسرجانباز شهید ایوب بلندی و سرهنگ آزاده احمد حیدری به ذکر خاطراتی از ایثارگری‌ها و رشادت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس خواند پرداخت.

کتاب اینک شوکران (1،2،3) از انتشارات روایت فتح به بیان خاطرات شهیدان ایوب بلندی، منوچهر بابایی و مصطفی طالبی به روایت همسرانشان پرداخته است.

این مراسم ساعت 15 امروز چهارشنبه 6 مهرماه در سالن آمفی تئاتر دانشگاه شاهد برگزار می‌شود وعلاقمندان می‌توانند به نشانی بزرگراه خلیج فارس، روبروی حرم مطهر امام خمینی (ره) مراجعه کنند.