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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۸

کتابخوانان برتر مسابقه «اینک شوکران» معرفی می‌شوند

کتابخوانان برتر مسابقه «اینک شوکران» معرفی می‌شوند

در آخرین روز از هفته دفاع مقدس، برگزیدگان مسابقه کتابخوانی «اینک شوکران» معرفی و تجلیل می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری استان تهران با بیان این خبر گفت: در آخرین روز از هفته دفاع مقدس و به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختران، از دانشجویان برگزیده خواهر دانشگاه شاهد که در مسابقه کتابخوانی «اینک شوکران» شرکت داشته‌اند با حضور راویان کتاب «اینک شوکران» تقدیر به عمل خواهد آمد.

ابطحی افزود: در این برنامه شهلا غیاثوند همسرجانباز شهید ایوب بلندی و سرهنگ آزاده احمد حیدری  به ذکر خاطراتی از ایثارگری‌ها و رشادت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس خواند پرداخت.

کتاب اینک شوکران (1،2،3) از انتشارات روایت فتح  به بیان خاطرات شهیدان ایوب بلندی، منوچهر بابایی و مصطفی طالبی به روایت همسرانشان پرداخته است.

این مراسم ساعت 15 امروز چهارشنبه 6 مهرماه در سالن آمفی تئاتر دانشگاه شاهد برگزار می‌شود وعلاقمندان می‌توانند به نشانی بزرگراه خلیج فارس، روبروی حرم مطهر امام خمینی (ره) مراجعه کنند.

کد مطلب 1419306

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