619 فرصت شغلی برای مددجویان میبدی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فلاح ظهر چهارشنبه در نشست مشترک کمیته اشتغالزایی و اقتصاد خانوار میبد اظهار داشت: در سال جاری به منظور کاریابی برای 188 نفر از مددجویان زیرپوشش این نهاد در میبد اعتباری بالغ بر 282 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: این مبلغ به موسسات کاریابی طرف قرارداد پرداخت می شود.

فلاح افزود: 619 فرصت شغلی نیز در سه بخش طرحهای کارانگیزی، توان افزایی و خودکفایی با اعتباری بالغ بر 31 میلیارد ریال به صورت تسهیلات قرض الحسنه ایجاد خواهد شد.

وی عنوان کرد: در راستای حمایت از کارفرمایان مبلغ 470 میلیون ریال از سهم بیمه کارفرمایان نیز توسط این نهاد پیش بینی شده است.

فلاح با اشاره به سیاست کمیته امداد مبنی بر افزایش خروجی کمیته امداد از طریق خودکفایی مددجویان بیان داشت: کمیته امداد تمام ظرفیتهای خود را برای به خودکفایی رساندن مددجویان و خروج آنها از چرخه حمایتی این نهاد به کار گرفته است.