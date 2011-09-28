نتایج نهایی کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد فردا اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، داوطلبان می توانند از ساعت 9 صبح فردا پنجشنبه 7 مهرماه با مراجعه به سامانه اعلام نتایج مرکز آزمون دانشگاه آزاد به نشانی www.azmoon.com از نتایج خود در کنکور کارشناسی ناپیوسته این دانشگاه مطلع شوند.

اطلاعیه مربوط به زمان و چگونگی ثبت نام از پذیرفته شدگان نهایی فردا پنجشنبه در پایگاه روابط عمومی مرکز آزمون به آدرس www.pubr-azmoon.com در دسترس قرار می گیرد.

پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد می توانند روزهای دوشنبه و سه شنبه 11 و 12 مهرماه جهت ثبت نام به واحدهای دانشگاهی محل پذیرش مراجعه کنند.

کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد روز جمعه 18 شهریورماه با رقابت 170 هزار داوطلب برگزار شد.