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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۷

از سوی مرکز آزمون/

نتایج نهایی کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد فردا اعلام می شود

نتایج نهایی کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد فردا اعلام می شود

نتایج نهایی آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 90 دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس اعلام مرکز آزمون این دانشگاه 9 صبح فردا در سامانه اعلام نتایج این مرکز منتشر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوطلبان می توانند از ساعت 9 صبح فردا پنجشنبه 7 مهرماه با مراجعه به سامانه اعلام نتایج مرکز آزمون دانشگاه آزاد به نشانی www.azmoon.com از نتایج خود در کنکور کارشناسی ناپیوسته این دانشگاه مطلع شوند.

اطلاعیه مربوط به زمان و چگونگی ثبت نام از پذیرفته شدگان نهایی فردا پنجشنبه در پایگاه روابط عمومی مرکز آزمون به آدرس www.pubr-azmoon.com در دسترس قرار می گیرد.

پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد می توانند روزهای دوشنبه و سه شنبه 11 و 12 مهرماه جهت ثبت نام به واحدهای دانشگاهی محل پذیرش مراجعه کنند.

کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد روز جمعه 18 شهریورماه با رقابت 170 هزار داوطلب برگزار شد.

کد مطلب 1419310

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