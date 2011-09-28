توسعه فرهنگی در کشور موجب شکست جنگ نرم دشمنان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی پورموسوی با بیان این مطلب اظهار داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی استکبار جهانی به طریق مختلف از جمله حمله نظامی و تقویت گروهک های ضد نظام سعی در به زانو درآوردن انقلاب اسلامی را داشت اما با هوشیاری مردم و مسئولان کشور این ترفندها یکی پس از دیگری با شکست مواجه شد.

وی افزود: در این مرحله از تهاجم دشمنان انقلاب با برنامه ریزی های گسترده از طریق فرهنگی وارد عرصه مبارزه با ملت قهرمان ایران شده اند و با برنامه های ضد ارزشی و ضد فرهنگی معانی و ارزش های ناب اسلامی و انقلابی مردم کشور را نشانه رفته اند.

پورموسوی بیان کرد: همه مسئولان نظام باید با پیروی از منویات مقام معظم رهبری و نیز اجرای برنامه های فرهنگی و اسلامی تلاش کنند تا در این مرحله نیز در مقابله با هجمه فرهنگی و جنگ نرم دشمنان با موفقیت عبور کنند.

وی ایجاد آرامش و آسایش در جامعه را از مصادیق بارز اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران برشمرد و گفت: انقلاب اسلامی همواره سعی کرده تا با فراهم کردن فضای امنیت و آرامش برای آحاد جامعه بستر لازم را برای رشد و تعالی و توسعه همه جانبه ایران اسلامی در منطقه و سطح بین الملل فراهم کند.

مدیر کل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: از مهمترین راههای سلب امنیت و آرامش در کشور توسط دشمنان ایجاد فرقه های افراطی مذهبی و نیز تقویت اختلاف برادران اهل تشیع و تسنن است که باید با ایجاد محیط همبستگی و برادری در کشور نقشه های تفرقه افکنانه استکبار جهانی در جهت ایجاد تنش و ناآرامی در کشور را خنثی کنیم.

وی نقش فرمانداران در خدمت صادقانه به مردم را بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: فرمانداران باید با بصیرت لازم ضمن درک موقعیت کشور کوشش کنند تا با ارتباط مفید و سازنده با مردم آنها را به مسیر توسعه کشور امیدوار کنند.

پورموسوی عنوان کرد: هرگاه مردم در کنار مسئولان ایستاده و حامی ارزش های انقلاب بوده اند شاهد هستیم که دشمن نتوانسته کوچکترین خللی در ارتباط بین آنها ایجاد کند و راه به جایی نبرده است.