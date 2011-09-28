ممنوعیت ورود کامیون ها به کرمان نیازمند افزایش زیرساخت ها است

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود ممنوع شدن ورود کامیون ها به شهر کرمان به دلیل عدم وجود زیر ساختهای لازم اجرای این مصوبه شورای ترافیک با تعلل مواجه شده است.

محمد جواد کامیاب صبح چهارشنبه در جلسه شورای ترافیک کرمان با اشاره به طرح ممنوعیت ورود کامیون ها به کرمان گفت: برای اجرای طرح مذکور باید زیر ساخت های بیشتری فراهم شود و امکانات لازم در این راستا باید در کمربندی کرمان ایجاد شود درحالیکه هم اکنون این امکانات در شهر کرمان وجود دارد.

کامیاب با بیان اینکه بخشی از این زیر ساخت ها انجام شده است بیان داشت: در حال حاضر در حال فراهم آوردن زیر ساخت های مورد نیاز دیگر برای اجرای این طرح هستیم و کلنگ ایجاد یک مرکز رفاهی نیز در این مجموعه زده شده است و کار ساخت نیز درحال انجام است.

معاون امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به مشکل کامیون داران کرمان تاکید کرد: باید برای این دسته در خارج از شهر پارکینگ در نظر گرفته شود برای احداث پارکینگ باید از ظرفیت های بخش خصوصی بهره گرفت.

وی یادآور شد: آموزش، تذکرات لازم و نصب علائم راهنمایی و رانندگی می‌تواند در کاهش بار ترافیک شهری موثر باشد.

یکی از مشکلات اساسی در خصوص وجود کامیونها در شهر کرمان عدم نظارت در خصوص رعایت مقررات رانندگی است که این امر به خوبی در کرمان انجام نمی شود.