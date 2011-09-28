به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجاودان با بیان اینکه در راستای عضویت نابینایان در انجمن نابینایان خلیج فارس از کسی پول گرفته نمی‌شود، اظهار داشت: بر این عقیده‌ایم که هر چهار هزار نابینای شناسایی شده از طرف بهزیستی در سطح استان، عضو این انجمن هستند زیرا انجمن وظیفه خود می‌داند که مدافع حقوق روشندلان باشد.

وی در عین حال با بیان اینکه انجمن تاکنون توانسته‌ با تعداد کمی از نابینایان در سطح استان ‌و آن هم در مرکز ارتباط برقرار کند، ادامه داد: با وجود راه‌اندازی انجمن از سال 83 تا سال 85 آنچنان فعالیتی نداشته است.

مدیر عامل انجمن نابینایان خلیج فارس هرمزگان ادامه داد: در شهرهای میناب، ‌هشتبندی و رودان نیز ارتباط نابینایان با این انجمن در سطح مناسبی قرار دارد.

جاودان همچنین از ارائه کمکهایی با توجه به محدودیتهای موجود به تعدادی از اعضا خبر داد و موضوع اشتغال نابینایان را به عنوان مهمترین دغدغه جامعه نابینایان مطرح کرد.

وی در همین راستا از استخدام چندین نفر نابینا در دستگاه‌های دولتی از سال 85 تاکنون در استان خبر داد.

مسئول انجمن نابینایان خلیج فارس هرمزگان با اشاره به توانمندیهای نابینایان افزود: به لحاظ شغلی حداقل کاری که هر نابینا می‌تواند انجام بدهد شغل تلفنچی در ادارات است.

جاودان همچنین ادامه داد: به واسطه وجود نرم‌افزارهای موجود نابینایانی هستند که کار با رایانه را هم یاد گرفته‌اند و می‌تواند همانند کاربران معمولی در این حوزه فعالیت کنند.

وی همچنین از اعطای مدرک فنی ‌و حرفه‌ای رشته‌های مرتبط با رایانه و "ای.تی" به نابینایان در صورت موفقیت در دوره‌های مربوطه خبر داد.

جاودان در بخش دیگری از سخنان خود از عدم مکانی برای انجام امور انجمن و برگزاری دوره‌های آموزشی بریل و جهت‌یابی به عنوان مهمترین مشکل جامعه نابینایان در استان یاد و اضافه کرد: با توجه به ساختمان موجودی که منتسب به انجمن نابینایان است و بارها و بارها در مورد واگذاری آن به انجمن نابینایان وعده‌هایی داده شده اما متاسفانه تاکنون واگذاری این ساختمان به انجمن محقق نشده و جایی برای انجام امور انجمن در اختیار نداریم.

به گفته وی در صورت برخورداری انجمن از مکانی ثابت و درخور شان، مسئولان هیئت مدیره می‌توانند با دعوت از افراد و مسئولان مختلف زمینه مشارکت‌ آنها را در امور انجمن فراهم آورند و از این طریق بخش اعظمی از مشکلات را رفع کنند.

جاودان با بیان اینکه آموزش خط بریل در استان وضعیت جالبی ندارد، ابراز داشت: در حال حاضر تنهاترین کلاس بریل‌‌آموزی در استان نیز با مشکلاتی روبه رو شده که در صورت تامین مکان برای انجمن برگزاری این دوره و سایر دوره‌ها همانند جهت‌یابی و رایانه نیز می‌تواند روند مناسبی را به خود بگیرد.

مدیر عامل انجمن نابینایان خلیج فارس هرمزگان با بیان اینکه انجمن آمادگی راه‌اندازی دفاتر نمایندگی خود را در راستای رفاه نابینایان و گسترش تعداد مرتبطین با انجمن را در شهرستانها دارد ادامه داد: اگر مکان‌هایی در راستای راه‌اندازی دفتر در شهرستانها در اختیار انجمن قرار گیرد،‌ انجمن با آموزش مربی بریل‌آموزی و جهت‌یابی می‌تواند در این عرصه تحول ساز باشد.

به گفته وی در حال حاضر تعداد افرادی که توانایی خواندن خط بریل را در استان دارند به حدود 100 نفر می‌رسد.

جاودان گفت: در قدم نخست باید نوع دید و نگاهی که حتی خود نابینایان به خود دارند را باید تغییر داد که این امر تنها با آموختن بریل محقق خواهد شد.

وی، توانایی خواندن خط بریل توسط نابینایان را به عنوان یکی از مهمترین موارد در خارج شدن آنها از انزوا و مشارکت انها در امور عمومی و اجتماعی دانست.

این مسئول همچنین از عدم مشارکت نابینایان و چشم داشتن برخی از آنها به کمکهای موردی را به عنوان فرهنگی بد تلقی و گفت: می‌توان زمینه حضور نابینایان را در امور جمعی و گروهی فراهم کرد.