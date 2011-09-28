چاپ دانشنامه قرآن و حدیث در 100 جلد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد ری شهری ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: تاکنون حروف الف و باء این دانشنامه در 16 جلد به عربی و فارسی و در ده جلد به زبان فارسی چاپ شده است.



وی ادامه داد: 16 جلد عربی و فارسی با عنوان معارف کتاب و سنت و در ده جلد با عنوان دانشنامه قرآن و حدیث به فارسی متتشر شده است.



رئیس موسسه دارالحدیث اضافه کرد: مراسم رونمایی از این اثر گرانقدر که بزرگترین مجموعه حدیثی شیعه محسوب می شود همزمان با دهه کرامت در روز ژنجشنبه آینده 14 مهرماه در تالار علامه مجلسی این موسسه برگزار می شود.



آیت الله ری شهری اظهارداشت: این دانشنامه در ده جلد به عربی در 5 هزار و 600 صفحه و 16 جلد عربی ـ فارسی در 9 هزار 543 صفحه تدوین شده است.



بیان بیش از 11 هزار حدیث در این موسوعه



وی ادامه داد: همچنین این موسوعه شامل 49 مدخل و 48 بیان موثر است و در مجموع 11 هزار و 533 حدیث در آن بیان شده است و پیش بینی می کنیم در مجموع تا 20 سال آینده در 100 جلد انتشار یابد.



تولیت آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) موسوعه قرآن و حدیث را مادر موسسه دارالحدیث دانست و بیان کرد: این موسسه با هدف تولید و تدوین این دانشنامه در سال 1366 به صورت غیررسمی شکل گرفت و به برکت این اثر سایر بخشهای موسسه نیز بتدریج ایجاد و به موسسه اضافه شده است.



وی اظهار داشت: موسسه دارالحدیث در سال 1374 با پیام مقام معظم رهبری به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد در حالی که اولین بنای آن در سال 66 با حمایتهای امام خمینی(ره) نهاده شد و به تدریج گسترش یافت.



پژوهشگاه علوم حدیث ایجاد می شود



آیت الله ری شهری ادامه داد: امروز این موسسه دارای دانشکده و پژوهشکده هایی است که قرار است پژوهشکده علوم حدیث به پژوهشگاه تبدیل شود.



وی اظهارداشت: هم اکنون بیش از 300 نفر به صورت حضوری و بیش از 3 هزار و 200 نفر به صورت غیرحضوری در این موسسه مشغول تحصیل علوم حدیثی در رشته‌های متعددی هستند و رشته‌های جدیدی نیز به مجموع رشته‌های این موسسه افزوده می شود.

