بوی توطئه به مشام می رسد/انفجار خط لوله گاز مشکوک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "عبدالله الاشعل" نامزد احتمالی ریاست جمهوری مصر گفت : هدف از انفجارهای متوالی خط لوله گاز صادراتی مصر به اسرائیل ناتوان نشان دادن مصر در تامین امنیت شبه جزیره سینا است.

وی افزود: بوی توطئه به مشام می رسد، زیرا این انفجارها به نفع اسرائیل برای جنجال سازی ضد مصر در جامعه جهانی است تا اهداف توسعه طلبانه خود در شبه جزیره سینا را محقق کند.

الاشعل گفت : دولت مصر باید با کمک دستگاه قضایی برای حمایت از منابع ملی، اقدامات خاصی را برای شناسایی عوامل انفجار خط لوله گاز صادراتی به اسرائیل انجام دهد.



وی افزود : قرارداد گازی میان مصر و اسرائیل توطئه رژیم سابق علیه مردم و منابع طبیعی آن است .

شایان ذکر است که خط لوله گاز مصر به فلسطین اشغالی برای ششمین بار منفجر شد.