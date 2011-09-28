به گزارش خبرگزاری مهر، در این قسمت داستان همچنان میان زمان حال و گذشته در حرکت است. در زمان حال مسعود با بازی کوروش تهامی همچنان با یافتن فیلمها و دستنوشتههای جدیدی از همسرش لیلی، قصه زندگی شهید بابایی را دنبال میکند و در زمان گذشته نیز داستان از جایی آغاز میشود که عباس بابایی پس از بازگشت از امریکا به ایران، تصمیم به خواستگاری از دختر داییاش ملیحه میگیرد.
خانواده ملیحه پیش از این یک بار به خواستگاری خانواده عباس پاسخ منفی دادهاند، اما عباس به همراه خانواده به خواستگاری میرود تا شاید بتواند نظر مثبت دایی خود را جلب کند که البته این امر با مشکلاتی همراه میشود. مقطع جوانی نقش ملیحه حکمت همسر عباس بابایی در این سریال توسط الهام حمیدی ایفا شده و افسانه بایگان نیز در زمان حال ایفاگر نقش این شخصیت بوده است.
"شوق پرواز" محصول مشترک گروه تلویزیونی شاهد بنیاد شهید و امور ایثارگران و گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما است.
این سریال 24 قسمتی به کارگردانی یدالله صمدی و تهیه کنندگی جواد نوروز بیگی با موضوع زندگی خلبان شهید عباس بابایی ساخته شده و پخش آن از جمعه 11 شهریور گذشته از شبکه یک سیما آغاز شده است.
همچنین سایت اینترنتی این سریال به سایت اینترنتی سریال به نشانی www.shogheparvaz.tv با مطالب مختلف در دسترس علاقمندان است.
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