رتبه بندی خوابگاههای دانشجویی/ جزئیات افزایش وام ودیعه مسکن متاهلان

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور حبیب پور گودرزی از برنامه رتبه‌ بندی خوابگاههای دانشجویی خبر داد و گفت: خوابگاههای دانشجویی با استناد به مولفه‌ های تاثیرگذار بر زندگی دانشجویی در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه‌ بندی می‌ شوند.

گودرزی درباره دستور کار قراردادن افزایش سنواتی معقول در اجاره بهای خوابگاهها با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی دانشجویی در خوابگاهها، اظهار داشت: از مدیران کل امور دانشجویی انتظار می ‌رود تجربه دانشگاههای خود را در حوزه خوابگاهی جهت بهره ‌برداری ارائه کنند.

وی با اشاره به واگذاری خدمات رفاهی دانشجویان به بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: علاوه بر بخشنامه‌های موجود، الزام قانونی نیز وجود دارد که براساس آن هر ساله باید 20 درصد از خدمات رفاهی دانشجویی به بخش خصوصی واگذار شود تا پس از پنج سال صد درصد امور رفاهی برون سپاری شود.

گودرزی با بیان اینکه واگذاری خدمات رفاهی به بخش خصوصی به معنای فروش ساختمانهای دانشگاهی نیست، افزود: واگذاری خدمات رفاهی به بخش خصوصی به این معناست که تمام خدمات رفاهی دانشجویی باید برون سپاری شود.

وی با بیان اینکه دانشگاهها باید متقاضیان ساخت خوابگاههای دانشجویی را به زودی برای دریافت حمایتهای صندوق رفاه معرفی کنند، اضافه کرد: طی دو سال اخیر، وزارت علوم ساخت خوابگاهها از منابع دولتی را ممنوع اعلام کرده است و به همین دلیل دانشگاهها باید به سمت بخش خصوصی سوق پیدا کنند.

گودرزی در ادامه با اشاره به افزایش وام مسکن دانشجویی، گفت: وام مسکن دانشجویان متاهل تهرانی از 40 به 150 هزار تومان، دانشجویان متاهل شهرهای بزرگ از 40 به 120 هزار تومان و دانشجویان متاهل سایر شهرها از 40 به 100 هزار تومان افزایش یافته است.

قائم مقام رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، با اشاره به وام ودیعه مسکن دانشجویی، اظهار داشت: ودیعه مسکن دانشجویان کاردانی به کارشناسی در تهران از یک میلیون و500 هزار تومان به 3 میلیون و 300 هزار تومان، دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی از 3 میلیون به 5 میلیون تومان، دانشجویان کاردانی به کارشناس پنج شهر بزرگ از یک میلیون و 300 هزار تومان به دو میلیون و 500 هزار تومان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی پنج شهر بزرگ از دو میلیون و 300 هزار تومان به چهار میلیون تومان، دانشجویان کاردانی به کارشناسی سایر شهرها از یک به دو میلیون تومان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی سایر شهرها از دو به سه میلیون تومان افزایش یافته است.