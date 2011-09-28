طرح پیشگیری از ازدواج غیرقانونی با اتباع خارجی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری بعد از ظهر چهارشنبه در پنجمین جلسه کارگروه زنان و خانواده استان اظهار کرد: در این طرح سه رویکرد "اطلاع رسانی در خصوص تبعات این ازدواج ها"، "محدودیت برای وقوع ازدواج های جدید" و "حمایت از زنانی که پس از ازدواج با مشکلاتی از قبیل رها شدن توسط همسر مواجهند" مد نظر قرار گرفته است.

وی هدف گذاری صحیح و تهیه طرح بر اساس شیوه ای منطقی و مدون را از ویژگی های مثبت طرح یاد شده دانست.

وی با تاکید بر اهمیت نهادهایی همچون صدا و سیما و دادگستری استان و نقش آنان در فرهنگ سازی خواستار حضور فعال و مشارکت دستگاه های یاد شده در طرح ساماندهی و پیشگیری از ازدواج غیرقانونی دختران ایرانی با اتباع خارجی شد.

غفاری تصویب نهایی طرح مذکور را پس از رفع نواقص آن به جلسه آینده کارگروه موکول کرد و از اعضای جلسه خواست تا ضمن تبیین زمان بندی مشخص برای اجرای طرح، ستادی ویژه در سطح استان و شهرستان ها برای پیگیری اجرای آن تعیین کنند.

حجت الاسلام جودکی نماینده سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی نیز با ارائه توضیحاتی، به تبیین طرح توسعه مراکز مشاوره دینی پرداخت و تربیت مشاوران دینی و دینی کردن مشاوره ها را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

وی افزود: در حال حاضر ساختار مدیریتی طرح، زمان بندی دقیق اجرای آن، میزان اعتبارات مورد نیاز و وظایف 15 دستگاه طی برگزاری 17 جلسه کارشناسی مشخص شده است.