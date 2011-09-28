محدودیتهای ترافیکی آخر هفته اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شریفی فرمانده پلیس راه استان تهران گفت: به منظور تامین نظم و امنیت در جاده ها در روزهای پایانی هفته، محدودیتهای ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان تهران و البرز اجرا می شود.

وی افزود: تردد موتورسیکلت از ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه هفتم مهرماه تا ساعت 24 روز جمعه هشتم مهر ماه سال جاری از محورهای کرج - چالوس، هراز - فیروزکوه و بالعکس ممنوع است.

به گفته شریفی، تردد انواع تریلر و کامیون از محورهای کرج - چالوس و هراز کماکان ممنوع است. همچنین تردد وسایل نقلیه از ساعت 12 الی 24 روز جمعه هشتم مهر ماه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 الی 24 شب همین روز از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه خواهد بود.

وی افزود: تردد تمامی کامیونها به استثنای حاملان مواد سوختی و مواد فاسد شدنی از ساعت 12 الی 24 روز پنجشنبه هفتم مهرماه و ساعت 6 الی 24 روز جمعه مورخ هشتم مهر ماه سال جاری از محور هراز ممنوع است.

فرمانده پلیس راه استان تهران گفت: تردد تمامی تریلرها به استثنای حاملان مواد سوختی و مواد فاسد شدنی از ساعت 6 الی 24 روز جمعه مورخ هشتم مهرماه از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.