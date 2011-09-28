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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۶

محدودیتهای ترافیکی آخر هفته اعلام شد

محدودیتهای ترافیکی آخر هفته اعلام شد

محدودیتهای ترافیکی جاده های کشور در آخر هفته اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شریفی فرمانده پلیس راه استان تهران گفت: به منظور تامین نظم و امنیت در جاده ها در روزهای پایانی هفته، محدودیتهای ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان تهران و البرز اجرا می شود.

وی افزود: تردد موتورسیکلت از ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه هفتم مهرماه تا ساعت 24 روز جمعه هشتم مهر ماه سال جاری از محورهای کرج - چالوس، هراز - فیروزکوه و بالعکس ممنوع است.

به گفته شریفی، تردد انواع تریلر و کامیون از محورهای کرج - چالوس و هراز کماکان ممنوع است. همچنین تردد وسایل نقلیه از ساعت 12 الی 24 روز جمعه هشتم مهر ماه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 الی 24 شب همین روز از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه خواهد بود.

وی افزود: تردد تمامی کامیونها به استثنای حاملان مواد سوختی و مواد فاسد شدنی از ساعت 12 الی 24 روز پنجشنبه هفتم مهرماه و ساعت 6 الی 24 روز جمعه مورخ هشتم مهر ماه سال جاری از محور هراز ممنوع است.

فرمانده پلیس راه استان تهران گفت: تردد تمامی تریلرها به استثنای حاملان مواد سوختی و مواد فاسد شدنی از ساعت 6 الی 24 روز جمعه مورخ هشتم مهرماه از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.

کد مطلب 1419337

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