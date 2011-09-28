رسانه ها در ترویج فرهنگ ایثار نقش مؤثری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مراد کوشکی در مراسم تجلیل از ایثارگران و شهدای هشت سال دفاع مقدس که ظهر چهارشنبه در محل اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه با حضور مسئولین و خانواده معظم شهدا و ایثارگران برگزار شد، گفت: تعداد شهدای کودک و نوجوان استان کرمانشاه در دوران دفاع مقدس 800 شهید بوده است.

وی در خصوص فعالیتهای بنیاد شهید استان کرمانشاه در سالجاری گفت: برای اولین بار همایش سراسری سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، به میزبانی کرمانشاه برگزار شد و در این راستا تجربه خوبی را به دست آوردیم.

کوشکی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی یادمان آزادگان در مرز خسروی، ابراز امیدواری کرد: این پروژه تا پایان سالجاری به بهره برداری می رسد.

وی تصریح کرد: در اسفندماه سالجاری کنگره شهدای بمباران های هوائی 9 استان کشور به میزبانی استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه بیان کرد: افرادی که بر اثر برخورد با مین های به جا مانده از جنگ تحمیلی، از سال 89 به بعد جانباز یا به درجه رفیع شهادت نایل شوند، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، مشمول خدمات بنیاد شهید خواهند شد.

وی گفت: رسانه ها در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بسیار نقش مؤثر و پراهمیتی دارند و تعداد زیادی از جانبازان و ایثارگران در دستگاه های اجرائی و اداری استان، مشغول به خدمت هستند.

کوشکی در پایان افزود: من از رسانه ها می خواهم تا از مسئولین و مدیران دستگاه ها و ادارات در خصوص تعهدشان در قبال ایثارگران و جانبازان سؤال کنند که آیا به ایثارگران و جانبازان شاغل، در خور شأن آن ها توجه شده است؟!