دولت و مجلس بايد جلوي حركت خزنده دشمنان بر عليه نظام و اسلام و انقلاب را بگيرند

به گزارش خبرگزاري مهر در قم آيت الله مشكيني در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته قم كه همزمان با خجسته ميلاد مسعود ثامن الحجج علي ابن موسي الرضا(ع) برگزار شد برپايي جشنواره ايران زمين را تقبيح كرد و گفت: برگزاري برنامه هاي اين چنيني دل هم مردم و ائمه جمعه منطقه خوزستان را جريحه دار كرده است.

وي افزود: در اين جشنواره زنان نيمه عريان با مردان رقصيدند و عجيب اين است كه از خارج رقاص آورده و هزينه آن را از بيت المال و كيسه جواناني كه براي تهيه اندكي سرمايه مشكل دارند تامين كرده اند.

امام جمعه قم يادآور شد: موجب تاسف است كه برخي متصديان رسمي به جاي انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر در اين جشنواره شركت كرده و حتي انجام اين عمل زشت را مورد تشويق قرار داده اند.

رييس مجلس خبرگان رهبري با ابراز نگراني از برگزاري چنين جشنواره هايي در كشور گفت: يك حركت خزنده اي بر عليه نظام ، اسم و دين جوانان آغاز شده است. آنها مي خواهند مردم را با اين برنامه ها از هويت ديني خود جدا كنند.

همه بايد هوشيار باشيم و از دولت و مجلس بخواهيم كه جلوي اين حركت ها و ترويج فساد در جامعه را بگيرند.

امام جمعه قم با اشاره به مشكلات مردم در تامين حداقل زندگي و ابراز نگراني از افزايش هزينه درمان در كشور خواستار تامين هزينه هاي درمان و معالجه افراد آسيب پذير و محروم جامعه شد.

آيت الله مشكيني ضمن محكوم كردن انفجارهاي اخير در كربلا و نجف گفت: آمريكا نمي خواهد در عراق حكومتي الهي تشكيل شود. مي ترسند از اينكه دولت اسلامي شبيه دولت ايران در عراق بوجود آيد. به خاطر همين دست به كارهايي مي زنند كه كشور عراق را ناامن جلوه دهند.

امام جمعه قم سخنان شاه اردن را بي شرمانه توصيف كرد و و رژيم اردن را شريك جنايات صدام در عراق و منطقه دانست.