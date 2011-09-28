شورای عالی اشتغال هفته آینده جلسه دارد

به گزارش خبرنگار مهر عبدالرضا شیخ الاسلامی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران تشکیل جلسات کارگروه اشتغال در استانها را گامی موثر برای ایجاد اشتغال پایدار در سراسر کشور دانست و گفت: اشتغال، رویکرد سفرهای استانی رئیسجمهوری و هیئت دولت در دور چهارم است و از این رو، کارگروه اشتغال در هر استان متناسب با نیاز آن استان تشکیل میشود تهران تا گامی موثر برای ایجاد اشتغال پایدار و رفع موانع سرمایهگذاری برداشته شود.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که چرا چندی است که جلسه شورای عالی اشتغال برگزار نمی شود گفت: برگزار نشدن جلسه شورای عالی اشتغال دلیل خاصی ندارد و این جلسه هفته آینده تشکیل میشود.
شیخ الاسلامی با اعلام این که شورای عالی اشتغال براساس نیاز جلسه تشکیل میدهد ادامه داد: برگزار نشدن آن در مدت اخیر به دلیل عدم نیاز به جلسه و همچنین خارج از مرکز بودن اغلب اعضای آن بوده است.
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی درباره علت تشکیل نشدن جلسه شورای عالی اشتغال گفت: علت خاصی ندارد و هفته آینده این جلسه تشکیل خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر عبدالرضا شیخ الاسلامی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران تشکیل جلسات کارگروه اشتغال در استانها را گامی موثر برای ایجاد اشتغال پایدار در سراسر کشور دانست و گفت: اشتغال، رویکرد سفرهای استانی رئیسجمهوری و هیئت دولت در دور چهارم است و از این رو، کارگروه اشتغال در هر استان متناسب با نیاز آن استان تشکیل میشود تهران تا گامی موثر برای ایجاد اشتغال پایدار و رفع موانع سرمایهگذاری برداشته شود.
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