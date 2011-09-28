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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۲

10 هزار هکتار از اراضی آبی ایلام به کشت ذرت اختصاص یافت

10 هزار هکتار از اراضی آبی ایلام به کشت ذرت اختصاص یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر زارعت جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: 10 هزار هکتار از اراضی آبی ایلام به کشت مرحله دوم ذرت اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی اقدسی در این ارتباط گفت: کشت نوبت دوم ذرت در استان ایلام در مقایسه با سال زراعی گذشته 20 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در پایان فصل برداشت 60 هزار تن ذرت از مزارع استان ایلام برداشت شود.

وی گفت: بیشترین میزان کشت ذرت در این مرحله مربوط به شهرستان مرزی و گرمسیری دهلران در جنوب استان ایلام است.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: علت افزایش سطح زیر کشت ذرت دانه‌ای در شهرستان دهلران نسبت به سال گذشته ، بارش نزولات آسمانی و افزایش آب کشاورزی است.

وی یادآور شد: کشاورزی به خصوص زراعت گندم و جو در استان ایلام از ظرفیت بالایی برخوردار است.

کد مطلب 1419344

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