10 هزار هکتار از اراضی آبی ایلام به کشت ذرت اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی اقدسی در این ارتباط گفت: کشت نوبت دوم ذرت در استان ایلام در مقایسه با سال زراعی گذشته 20 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در پایان فصل برداشت 60 هزار تن ذرت از مزارع استان ایلام برداشت شود.

وی گفت: بیشترین میزان کشت ذرت در این مرحله مربوط به شهرستان مرزی و گرمسیری دهلران در جنوب استان ایلام است.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: علت افزایش سطح زیر کشت ذرت دانه‌ای در شهرستان دهلران نسبت به سال گذشته ، بارش نزولات آسمانی و افزایش آب کشاورزی است.

وی یادآور شد: کشاورزی به خصوص زراعت گندم و جو در استان ایلام از ظرفیت بالایی برخوردار است.