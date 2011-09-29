دادگاه فرانسه دو زن روبنده‌پوش را جریمه کرد

یک دادگاه فرانسوی برای نخستین بار پس از اعمال قانون منع روبنده دو زن مسلمان به جرم نقض این قانون در اماکن عمومی جریمه کرد، یکی از این زنان مصمم است موضوع را در دادگاه اروپا مطرح کند تا تصمیم آن به لغو قانون منع روبنده در فرانسه منتهی شود.

هند احمد زن روبنده پوشی که توسط قاضی دادگاه جریمه شده به خبرنگارانی که در بیرون دادگاه شهری در شمال فرانسه جمع شده بودند گفت: این اقدام نقض قوانین اروپایی است. برای ما مسئله میزان جریمه درنظر گرفته شده نیست بلکه موضوع، اصل تصویب این قانون است.

نجات نیتالی نیز دیگر زن مسلمانی بود که درحالی که در این جلسه حضور نداشت جریمه شد.

این جریمه ها از زمان اعمال قانون در ماه آوریل نخستین جریمه هایی بود که توسط یک قاضی اعمال شد. این قانون از زمان تصویب تا کنون به موضوع مورد بحث در اروپا تبدیل شده است که بسیاری از منتقدان آن را ابزار دست احزاب جناح راستی برای اتخاذ رویکردهای خصومت آمیز نسبت به مهاجران مسلمان تلقی می کنند.

این قانون که نخستین قانون در نوع خود بوده است پوشش روبنده و برقع را در تمام اماکن عمومی برای زنان ممنوع کرده است. افرادی که این قانون را نقض کنند با جریمه 150 یورویی و حضور اجباری در کلاسهای شهروندی فرانسه رو به رو می شوند.

در پنج ماه گذشته از زمان اعمال این قانون، پلیس از چندین زن خواسته تا روبنده خود را بردارند، حتی یکی از زنان همان جا در جریمه خود را به پلیس پرداخت کرد، اما تاکنون دادگاه برای مداخله وارد عمل نشده بود.

برگزاری همه ‌پرسی این بار برای ممنوعیت مناره در هلند!

سیاستمدار افراط گرای هلند که بعنوان یکی از شخصیتهای ضد اسلام اروپا بدنام است، در تقلید از الگوی سوئیس اعلام کرد قصد دارد در این کشور همه‌پرسی درباره ممنوعیت ساخت مناره برگزار کند.

گرت وایلدرز سیاستمدار افراط گرای هلند و خالق فیلم موهن فتنه خطاب به پارلمان این کشور اعلام کرد که طرح قانونی را ارائه می کند که راه را برای برگزاری همه پرسی درباره مناره باز کند، اما درباره جزئیات آن اطلاعاتی ارائه نکرد.

سوئیس در سال 2009 با برگزاری همه پرسی ساخت مناره برای مساجد جدید در این کشور را ممنوع کرد، اقدامی که در آن زمان مورد انتقادات بین المللی قرار گرفت.

12 هزار مسلمان بریتانیایی درهمایش صلح لندن شرکت کردند

12 هزار مسلمان در همایش صلح برای بشریت در بریتانیا حضور یافته و طی آن بیانیه‌ای را مبنی بر اینکه تمام انسانها در سراسر جهان دارای کرامت ذاتی هستند و حقوق آنها رهایی از فقر، ظلم، ترس و تعصب تا آزادی دینی و نیایش و حق آزادی بیان گسترده شده، مورد پذیرش قرار دادند.

در بیانیه ای که در وب سایت مؤسسه منهاج القرآن منتشر شده آمده است: ما امضا کنندگان بیانیه "لندن برای صلح جهانی و مقاومت علیه افراط گرایی" تصدیق می کنیم که تمام انسانها در سراسر دنیا دارای کرامت ذاتی و حقوق تغییرناپذیر هستند که این امر دربرگیرنده آزادی از فقر، ظلم، ترس، تعصب، آزادی عقیده، نیایش و بیان بوده را نیز مورد پذیرش قرار می دهد.

این بیانیه خاتمه همایش صلح برای بشریت است که از سوی همین مؤسسه با نظارت شیخ دکتر محمد طاهر قادری روز یکشنبه 2 مهر ماه (24 سپتامبر) در ومبلی برگزار شد.

حکم دانشجویان مسلمان آمریکایی صادر شد

حکم 10 دانشجوی مسلمان دانشگاه کالیفرنیا که متهم به ایجاد اختلال در سخنرانی سفیر رژیم صهیونیستی در دانشگاه کالیفرنیا بودند، صادر و طی آن این گروه ملزم به طی دوره‌ای برای آزمایش حسن رفتار شدند.

شاکیل سید مدیر اجرایی شورای اسلامی جنوب کالیفرنیا گفت: این حکم کاملا غیرقابل باور است، قلب آمریکا مرده است.

یک هیئت منصفه برای 10 دانشجوی مسلمانی که برای ایجاد اختلال در سخنرانی مایکل اورن سفیر رژیم صهیونیستی در آمریکا که سال گذشته صورت گرفت حکم داد و براساس آن دانشجویان باید دوره آزمایشی سه ساله حسن رفتار را طی کنند.

این دانشجویان همچنین باید 56 ساعت خدمات اجتماعی انجام دهند. قاضی همچنین حکم کرده است در صورتی که آنها تا 31 ژانویه خدمات اجتماعی خود را انجام دهند دوره سه ساله به یک سال کاهش می یابد.

یازدهمین دانشجوی این پرونده از هرگونه اتهامی مبرا شده است. این پرونده از برگزاری تظاهرات اتحادیه دانشجویان مسلمان دانشگاه کالیفرنیا ایروین در فوریه سال 2010 سرچشمه می گیرد، زمانی که دانشجویان اقدام به برگزاری تظاهراتی علیه سخنرانی رژیم صهیونیستی کردند که براساس ادعای دادستانها این تظاهرات در سخنرانی دیپلمات صهیونیستی اختلال ایجاد کرده است.

دادگاه فنلاند تبعیض دینی علیه کارمند مسلمان را رد کرد

دادگاه ملی تبعیض در فنلاند حکم داد که ممنوعیت اقامه نماز کارمندان مسلمان در اتاقی که برای استراحت درنظر گرفته شده اقدامی تبعیض آمیز نیست.

به دنبال شکایت یکی از مسلمانان فنلاند به دادگاه ملی تبعیض حکم دادگاه مبنی بر عدم تبعیض آمیز بودن این قانون صادر شد.

این کارمند مسلمان از سوی کارفرمای خود از اقامه نماز در محل استراحت کارمندان منع شده بود.

براساس اعلام این دادگاه، این کارفرما هیچ کارمندی از هیچ دینی را مجاز به انجام اعمال دینی در محل کار نکرده است. به همین دلیل دادگاه ادعا کرده است که این حکم هیچ ارتباطی به مسئله تبعیض دینی ندارد.

سازمان عفو بین‌الملل جریمه زنان روبنده‌پوش فرانسه را محکوم کرد

سازمان عفو بین الملل نخستین جریمه‌های صورت گرفته از سوی دادگاهی در فرانسه علیه دو زنی که در اماکن عمومی از روبنده استفاده کرده بودند را محکوم و آن را نقض حقوق آنها، نقض آزادی بیان و دین توصیف کرد.

جان دالهویسن معاون امور اروپا و آسیای مرکزی سازمان عفو بین الملل گفت: این تقلید مسخره از عدالت و روز شرمساری برای فرانسه است. این زنان برای پوشیدن لباسی جریمه شده اند که خود آن را انتخاب کرده اند.

دادگاه فرانسوی در شهری در شمال فرانسه دو زن مسلمان را به جرم پوشیدن روبنده در اماکن عمومی جریمه کرد، اقدامی که از زمان اعمال این قانون در ماه آوریل نخستین مورد به شمار می رود.

این قانون در فرانسه به کانون بحثهای داغ تبدیل شده است و ابزاری را برای سوء استفاده احزاب جناح راست به منظور اتخاذ رویکردهای خصومت آمیز نسبت به مسلمانان و جذب آرا بیشتر فراهم کرده است.

این قانون که نخستین قانون در نوع خود بوده پوشش روبنده و برقع را در تمام اماکن عمومی برای زنان ممنوع کرده است. افرادی که این قانون را نقض کنند با جریمه 150 یورویی و حضور اجباری در کلاسهای شهروندی فرانسه رو به رو می شوند.

در پنج ماه گذشته از زمان اعمال این قانون، پلیس از چندین زن خواسته تا روبنده خود را بردارند، حتی یکی از زنان همان جا جریمه خود را به پلیس پرداخت کرد، اما تا کنون دادگاه برای مداخله وارد عمل نشده بود.

سازمان عفو بین الملل این قانون را به عنوان نقض آزادی بیان زنان مسلمان محکوم کرد.

مسجدی در پاریس ساخته می‌شود

مقامات شهر پاریس در نظر دارند برای پاسخ به نیاز جامعه رو به رشد مسلمانان و تصویب قانون جدید ممنوعیت اقامه نماز در خیابانها مسجد و مرکز اسلامی جدیدی بنا کند.

بسیاری از مسلمانان پاریس که برای اقامه نمازهای جمعه گردهم در مساجد جمع می شوند با چنان جمعیتی در مساجد رو به رو می شوند که به ناچار صفوف نماز خود را در ادامه صف نماز مسجد در خیابان تشکیل داده و سجاده خود را در پیاده روها پهن می کنند.

اما براساس قانون جدیدی که در ماه جاری میلادی ( سپتامبر) اجرایی شده فرانسه اقامه نماز مسلمانان این کشور را در خیابانها ممنوع اعلام کرده است.

برای حل این مشکل مقامات فرانسه یک راه حل اضطراری پیشنهاد کردند و آن تبدیل یک ایستگاه آتش نشانی قدیمی در یک محله قدیمی در شمال پاریس است. این محل از نظر برخی مسلمانان دارای فضای بزرگ کافی برای ساخت وضوخانه است.

به دنبال بحثهای ایجاد شده برسر اقامه نماز در خیابان، مسلمانان نیز اظهار داشتند که آنها تمایلی به خواندن نماز در پیاده روها و خیابانها ندارند اما فضای کوچک مسجد و خیل عظیم نمازگزاران در مساجد موجب شده آنها مجبور شوند سجاده خود را خارج از مسجد و در خیابان پهن کنند.

مقامات پاریس اجاره بهای سه ساله را برای این محل پرداخت کرده اند و قرار است برای بلند مدت دولت به ساخت یک موسسه اسلامی در فرانسه کمک کند.

مسلمانان از ممنوعیت غیررسمی حجاب در مدارس قرقیزستان انتقاد کردند

ممنوعیت پوشش حجاب در مدارس به خشم مسلمانان قرقیزستان و محکومیت این اقدام از سوی فعالان حقوق بشر منجر شده چرا که چنین ممنوعیتی نقض حقوق اولیه دینی دختران مسلمان دانش‌آموز محسوب می‌شود.

شورای حقوق بشر قرقیزستان طی بیانیه ای اعلام کرد: پوشش حجاب و روسری هیچ ارتباطی به امنیت ملی ندارد. هیچ خللی در نظم عمومی ایجاد نمی کند و برای سلامتی و اخلاق سایر مردم جامعه تهدید به شمار نمی رود.

دانش آموزان مسلمان قرقیزستان امسال در آغاز سال تحصیلی از حضور در کلاسهای درس با پوشش حجاب منع شند. برخی از دانش آموزان مجبور به ترک مدرسه شدند، چرا که از برداشتن حجاب خود امتناع کردند.

مدارس این کشور آسیای میانه که اکثر جمعیت آن را مسلمانان تشکیل داده اند با اشاره به تصمیمی از سوی وزارت آموزش قرقیزستان حجاب را که در دین اسلام پوشش واجب زنان است ، ممنوع کرده اند، مناقشه ای که در این کشور چندان جدید هم نیست.

اسلام ‌هراسی در آلمان بررسی می‌شود

مقامات دفتر فدرال حفظ قانون اساسی آلمان به عنوان سازمان اطلاعات داخلی این کشور افزایش اسلام هراسی لفظی را برای روز پنجشنبه 7 مهر ماه در دستور کار قرار داده است، چرا که براساس گزارشهای منتشر شده گروه‌های ضد اسلامی افزایش چشم‌گیری یافته‌اند.

اسلام هراسهای آلمان از سوی سازمان اطلاعات داخلی این کشور تحت بررسیهای جدی و دقیق قرار می گیرند. نگرانی از افزایش احساسات ضد اسلامی بسیار جدی شده است و برخی مقامات اطلاعات آلمان می خواهند این موضوع را به طور گسترده تر مورد بررسی قرار دهند.

این موضوع قرار است روز پنجشنبه 7 مهر ماه در جلسه میان "هاینز فروم" رئیس دفتر فدرال حمایت از قانون اساسی و رهبران این سازمان 16 ایالت آلمان مورد بحث و بررسی قرار گیرد. مقامات ایالت بایرن در نظر دارند پوپولیستهای جناح راستی را به عنوان شکل جدیدی از افراط گرایی تحت نظر قرار دهند، در این میان هامبورگ هم اعلام کرده یک انجمن گفتگوی اینترنتی ضد اسلامی را زیر نظر گرفته است.

اکثر ایالتهای آلمان نسبت به بررسی این موضوع تمایلی ابراز نکرده اند و وزارت داخلی فدرال نیز تا کنون در این رابطه اعلام نظر نکرده است.