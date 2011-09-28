حجت الاسلام احمد احسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مسابقه جهار صد سخن پیرامون نماز با حضور ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت کننده و به منظور ترویج و تعمیق نماز و نمازخوانی در ماه مبارک رمضان برگزار شد.
وی ادامه داد: با توجه به استقبال خوبی که از مسابقه شد و همچنین تعداد زیاد شرکت کنندگان با قرعه کشی صورت گرفته ۵۱ نفر به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.
رئیس ستاد اقامه نماز استان قم افزود: همزمان با دهه کرامت نفرات برگزیده این مسابقه در روز پنج شنبه همزمان با میلاد حضرت معصومه (ص) معرفی خواهند شد.
وی درباره جوایز این مسابقه ابراز داشت: به نفرات اول این مسابقه هزینه سفر به مشهد مقدس اهداء میوشد و نفرات دو م و سوم نیز یک دوره تفسیر کامل نماز اهدا میشود.
حجت الاسلام احسانی عنوان کرد: دیگر نفرات برگزیده این مسابقه از جوایزی همچون کتب پیرامون نماز، سی دی و نرم افزایهای قرآنی بهرهمند خواهند شد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد اقامه نماز استان قم از معرفی نفرات برتر مسابقه چهارصد سخن پیرامون نماز همزمان با دهه کرامت خبر داد.
حجت الاسلام احمد احسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مسابقه جهار صد سخن پیرامون نماز با حضور ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت کننده و به منظور ترویج و تعمیق نماز و نمازخوانی در ماه مبارک رمضان برگزار شد.
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