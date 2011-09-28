حجت الاسلام احمد احسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مسابقه جهار صد سخن پیرامون نماز با حضور ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت کننده و به منظور ترویج و تعمیق نماز و نمازخوانی در ماه مبارک رمضان برگزار شد.



وی ادامه داد: با توجه به استقبال خوبی که از مسابقه شد و همچنین تعداد زیاد شرکت کنندگان با قرعه کشی صورت گرفته ۵۱ نفر به عنوان نفرات بر‌تر انتخاب شدند.



رئیس ستاد اقامه نماز استان قم افزود: همزمان با دهه کرامت نفرات برگزیده این مسابقه در روز پنج شنبه همزمان با میلاد حضرت معصومه (ص) معرفی خواهند شد.



وی درباره جوایز این مسابقه ابراز داشت: به نفرات اول این مسابقه هزینه سفر به مشهد مقدس اهداء می‌وشد و نفرات دو م و سوم نیز یک دوره تفسیر کامل نماز اهدا می‌شود.



حجت الاسلام احسانی عنوان کرد: دیگر نفرات برگزیده این مسابقه از جوایزی همچون کتب پیرامون نماز، سی دی و نرم افزای‌های قرآنی بهره‌مند خواهند شد.