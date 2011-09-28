یک باند بزرگ تروریستی در عراق منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، سرلشکر "قاسم عطا" گفت: نیروهای عراقی ظرف روزهای گذشته یک باند بزرگ تروریستی مسئول دهها انفجار تروریستی را با همکاری دستگاههای اطلاعاتی دستگیر کرده اند.

وی بدون اینکه به تعداد افراد دستگیر شده، وابستگی آنها به گروه خاص یا ماهیت عملیات تروریستی که آنها اجرا کرده اند اشاره کند، افزود: پس از پایان تحقیقات اعترافات کامل افراد دستگیر شده به اطلاع عموم خواهد رسید.

شایان ذکر است که وقایع تروریستی در عراق اخیر افزایش یافته است و چندی پیش در غرب عراق یک اتوبوس را متوقف و تمام سرنشینان مرد آن را قتل و عام کردند در کربلا نیز تحولات تروریستی به کشته و زخمی شدن 115 نفر منجر شد.