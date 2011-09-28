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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۳

نمایش‌ های جشنواره تئاتر استانی در سیستان و بلوچستان بازبینی می‌ شود

نمایش‌ های جشنواره تئاتر استانی در سیستان و بلوچستان بازبینی می‌ شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس موسسه هنرهای نمایشی سیستان و بلوچستان گفت: نمایش‌ های کاندید شده برای حضور در جشنواره تئاتر استانی از 11 تا 16 مهرماه سال جاری بازبینی می ‌شوند.

سید ابوالفضل هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بالغ بر 15 نمایش در سطح استان برای حضور در جشنواره تئاتر استانی کاندید شده‌ اند که در حال انجام تمرینات پایانی قبل از بازبینی هستند.

وی گفت: از میان نمایش ‌های کاندید شده برای جشنواره تئاتر استانی، فقط هشت نمایش به انتخاب بازبین‌ ها جواز حضور در جشنواره تئاتر استانی را کسب خواهند کرد.

وی افزود: برای جشنواره تئاتر استانی سالجاری، شهرستان‌ های زاهدان، زابل، خاش و ایرانشهر به تمرین نمایش پرداخته‌ اند و متاسفانه شهرستان‌ های سراوان، نیکشهر و چابهار نمایشی برای جشنواره استانی ارائه نداده‌ اند.

کد مطلب 1419351

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