نمایش‌ های جشنواره تئاتر استانی در سیستان و بلوچستان بازبینی می‌ شود

سید ابوالفضل هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بالغ بر 15 نمایش در سطح استان برای حضور در جشنواره تئاتر استانی کاندید شده اند که در حال انجام تمرینات پایانی قبل از بازبینی هستند.
وی گفت: از میان نمایش های کاندید شده برای جشنواره تئاتر استانی، فقط هشت نمایش به انتخاب بازبین ها جواز حضور در جشنواره تئاتر استانی را کسب خواهند کرد.
وی افزود: برای جشنواره تئاتر استانی سالجاری، شهرستان های زاهدان، زابل، خاش و ایرانشهر به تمرین نمایش پرداخته اند و متاسفانه شهرستان های سراوان، نیکشهر و چابهار نمایشی برای جشنواره استانی ارائه نداده اند.
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