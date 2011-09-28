نمایش‌ های جشنواره تئاتر استانی در سیستان و بلوچستان بازبینی می‌ شود

سید ابوالفضل هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بالغ بر 15 نمایش در سطح استان برای حضور در جشنواره تئاتر استانی کاندید شده‌ اند که در حال انجام تمرینات پایانی قبل از بازبینی هستند.

وی گفت: از میان نمایش ‌های کاندید شده برای جشنواره تئاتر استانی، فقط هشت نمایش به انتخاب بازبین‌ ها جواز حضور در جشنواره تئاتر استانی را کسب خواهند کرد.