اطلاعات پیشرفت پروژه های شهری در اختیار شهروندان قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: پروژه بزرگ امام علی (ع) به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های مهم شهرداری تهران است که تا پایان سال 91 کمربند شمالی- جنوبی شرق تهران را کامل می کند.
وی افزود: آنچه امروز در فعالیت های شهرداری مهم است، رضایت مندی شهروندان از این اقدامات بیش از پیش است.
شهردار منطقه 8 با تاکید بر اینکه اجرای پروژه های شهری با توجه به تکریم شهروندان برنامه ریزی شده است، ادامه داد: اجرای پروژه های شهری و اتمام آن در موعد مقرر در راستای تکریم شهروندان صورت می گیرد.
وی گفت: این طرح پیرو دستور شهردار تهران شکل گرفت که مطابق با دستورالعمل باید تا پایان سال 90، املاک معارض در بزرگراه امام علی(ع) تملک شود.
شادالوئی افزود: طرح احداث بزرگراه امام علی (ع) از سال 85 آغاز شده و تا کنون از مجموع کل معارضین بیش از 200 ملک تملک شده است و بالغ بر 735 معارض دیگر بایستی تملک شود.
وی گفت: تملک املاک معارض در قالب 4 بلوک از مسیل باختر آغاز و تا سبلان شمالی ادامه دارد.
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