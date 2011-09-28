اطلاعات پیشرفت پروژه های شهری در اختیار شهروندان قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: پروژه بزرگ امام علی (ع) به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های مهم شهرداری تهران است که تا پایان سال 91 کمربند شمالی- جنوبی شرق تهران را کامل می کند.

وی افزود: آنچه امروز در فعالیت های شهرداری مهم است، رضایت مندی شهروندان از این اقدامات بیش از پیش است.

شهردار منطقه 8 با تاکید بر اینکه اجرای پروژه های شهری با توجه به تکریم شهروندان برنامه ریزی شده است، ادامه داد: اجرای پروژه های شهری و اتمام آن در موعد مقرر در راستای تکریم شهروندان صورت می گیرد.

وی گفت: این طرح پیرو دستور شهردار تهران شکل گرفت که مطابق با دستورالعمل باید تا پایان سال 90، املاک معارض در بزرگراه امام علی(ع) تملک شود.

شادالوئی افزود: طرح احداث بزرگراه امام علی (ع) از سال 85 آغاز شده و تا کنون از مجموع کل معارضین بیش از 200 ملک تملک شده است و بالغ بر 735 معارض دیگر بایستی تملک شود.

وی گفت: تملک املاک معارض در قالب 4 بلوک از مسیل باختر آغاز و تا سبلان شمالی ادامه دارد.

شهردار منطقه 8 تاکید کرد: با تشکیل ستاد تعریض بزرگراه امام علی (ع) در این منطقه از خرداد ماه سال جاری تملک املک معارض در بزرگراه امام علی(ع) آغاز شده وبا ارسال دعوتنامه به مالکین واقع در طرح فوق، ابلاغ و از شهروندان محدوده دعوت بعمل آمده تا با مراجعه به ستاد، نسبت به تشکیل پرونده جهت توافق با شهرداری اقدام کنند.