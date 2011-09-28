به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید رقابت های لیگ برتر کاراته باشگاه های کشور از روز هفتم مهر ماه آغاز می شود و طی آن نمایندگان استان‌های مختلف و از جمله تیم کاراته استانداری قم در سالن شهید معتمدی تهران با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.



پیکارهای فصل جدید لیگ برتر کاراته باشگاه‌های کشور در حالی آغاز می شود که بر اساس برنامه کاراته کاهای تیم استانداری قم در گام نخست با قرعه استراحت رو به رو شده اند اما در مرحله دوم رقابت سختی با تیم شهرداری شهر قدس خواهند داشت.



در حالی که این تیم با مدیریت رضا رحیمی موحد و هدایت مهدی جعفری قهرمان سرشناس کاراته قم در میادین مختلف داخلی و برون‌مرزی در لیگ برتر شرکت می‌کند که امسال هدف مجموعه تیم استانداری قم کسب جواز صعود به رقابت‌های سوپر لیگ کاراته باشگاه‌های کشور است و در این راه با ترکیبی از بهترین‌های کاراته قم در فصل جدید لیگ برتر کاراته شرکت می‌کند.



این در حالی است که امسال قطعا سطح رقابـت‌های لیگ برتر کاراته باشگاه‌های کشور بالا خواهد بود و مدعیان برای صعود به لیگ برتر جدال سختی خواهند داشت اما تیم کاراته استانداری قم با مدیریت منسجم و آمادگی مطلوب نفرات خود تلاش می‌کند یکی از مدعیان صعود به سوپر لیگ باشد.



در ترکیب تیم کاراته استانداری قم برای حضور در فصل جدید مسابقات لیگ برتر کاراته باشگاه‌های کشور، با تصمیم کادر فنی و با توجه به رقابت‌های انتخابی علی شیرغلامی، اصغر رحمتی، صادق جعفر کرمانی، حسن محمدی، مهدی اولیاء، فرشاد بی‌غم، مهدی موسوی، محمد فتح‌الله گل، علی صابری، مهدی عباسی و امیر موسوی حضور دارند.



در کادر فنی تیم کاراته استانداری قم در فصل جدید مسابقات لیگ برتر کاراته باشگاه‌های کشور نیز این تیم را همچون فصل گذشته رقابت‌های لیگ برتر کاراته، مهدی جعفری قهرمان سرشناس سابق کاراته قم به عنوان سرمربی هدایت خواهد کرد.



جعفری از قهرمانان سرشناس و به نام کاراته قم در سال‌های گذشته به ویژه در دهه 70 است که در کنار چهره‌های مطرحی همچون علیرضا کتیرایی، مهدی عموزاده و مجید عبدالحسینی توانسته‌اند در رقابت‌های مهم جهانی، آسیایی و بین‌المللی افتخارات ارزشمندی را برای کاراته و ورزش قم به ارمغان بیاورند.



این در حالی است که قطعا تجربیات سال‌ها حضور در سطح اول کاراته کشور و میادین برون مرزی از سوی مهدی جعفری کمک شایانی به تیم کاراته استانداری قم خواهد کرد تا در سایه حمایت‌های استانداری قم، این تیم بتواند در کنار تیم‌های مختلفی که از استان قم در رشته‌های فوتبال، فوتسال، کبدی و بسکتبال در لیگ‌های معتبر کشور حضور دارند، به مسابقات سوپر لیگ کاراته باشگاه‌های کشور صعود کند.

