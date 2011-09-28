چهارمین جشنواره صنعت چاپ و نشر لرستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در این جشنواره اظهار داشت: چاپگران و ناشران باید به سمت صنعت مردن در حوزه چاپ و نشر بروند.

حجت الاسلام علی اسماعلیان ادامه داد: چاپگران و ناشران باید از خط سنتی عبور کرده و به سمت دنیای مدرن بروند.

وی افزود: چاپگران و ناشران باید نگاه خود را بالا ببرند چرا که امروزه مدیرانی موفق هستند که خلاقیت و ابتکار داشته باشند.

حجت الاسلام اسماعیلیان تصریح کرد: کسانی که در مقابله با جنگ نرم نشریه، پوستر و.. تولید می کنند در خط مقدم و کسانیکه در صنعت چاپ بوده در خط پشتیبانی این افراد هستند.

سجاد معین معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد نیز در این جشنواره با بیان اینکه صنعت چاپ هیچ گاه کهنه نخواهد شد بلکه هر روز نوتر هم می شود، بیان داشت: با توجه به پیشرفت های صنعت دیجیتال، چاپ جایگاه خود را از دست نداده بلکه هم پای با آن پیش آمده است.

بنابراین گزارش در پایان چهارمین جشنواره صنعت چاپ و نشر لرستان از سید سیاوش موسوی، سید یدالله ستوده، مجید کریمی پور و محمد احمدی به عنوان فعالان حوزه چاپ و نشر استان لرستان تجلیل شد.

همچنین از محمد کاظم علیپور، اکبر رضایی و محمد احمدی به عنوان ناشران فعال استان و محمد باقری، جعفرچغلوند، مجتبی گله دار، نصرالله فرخ زاد، مهران سالاروند، محمد گودرزی و فرنگیس قلعه به عنوان تلاشگران عرصه صنعت وچاپ تجلیل شد.