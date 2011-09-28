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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۵

منتظری:

فرهنگ دفاع مقدس فرهنگی غنی است

فرهنگ دفاع مقدس فرهنگی غنی است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: فرهنگ دفاع مقدس، فرهنگی غنی و چون گنجینه ای تمام نشدنی است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از ایثارگران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افزود: تجربه دفاع مقدس که سراسر ایثار و شهادت و حق طلبی است، چراغ راه رهایی ملت های ستمدیده است.

وی ایثار و جانبازی و در شمار خانواده شهدا بودن را مدال عزت و افتخار دانست و تجلیل از مقام ایثارگران، آزادگان و خانواده شهدا را وظیفه همگان خواند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان،‌ با اشاره به نقش زنان و مادران گفت: غفلت تاریخی در موضوع دفاع مقدس، فراموشی نقش زنان در تربیت این نسل و حضور در جبهه های جنگ است.

منتظری، وصایای شهدا را آیینه  زلال فرهنگ ایثار و شهادت دانست و گفت: امام (ره) می فرماید به هر درجه علمی که رسیده باشید، از مطالعه وصیت نامه شهدا بی نیاز نیستید.

کد مطلب 1419356

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