به گزارش خبرنگار مهر مریم مجتهدزاده در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه جدید دولت درباره فرزندان آن عده از زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده اند، گفت این افراد نیز تبعه ایرانی شناخته می شوند.

وی افزود: فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کنند، می‌توانند از تمام مزایای یک شهروند ایرانی ازجمله امتیازات فرهنگی، آموزشی و اجتماعی استفاده کنند و دارای تابعیت ایرانی خواهند بود.



مجتهدزاده تصریح کرد: این قانون صرفا شامل حال فرزندانی نخواهد بود که از این پس به دنیا می‌آیند بلکه این قانون شامل حال فرزندانی هم که پیش از این قانون به دنیا آمده اند نیز می‌شود.



