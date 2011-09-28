99درصد از خانوار شهرستان نیر از گاز طبیعی بهره مندند

به گزارش خبرنگار مهر، موهبت خدایی ظهر چهارشنبه در دیدار با بخشدار شهر کورائیم از توابع شهرستان نیر اظهار کرد: 51 درصد از خانوار روستایی این شهرستان نیز امسال تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه 29 روستا از توابع شهرستان نیر از گاز طبیعی بهره مند هستند از گازرسانی به 15 روستای دیگر در سطح استان خبر داد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل میزان مشترکین گاز در شهرستان نیر را چهارهزار و 480 مورد اعلام کرد و افزود: از این تعداد یک هزار 830 مشترک شهری و دو هزارو 650 مورد روستایی هستند.

وی گازرسانی به تمامی روستاهای نیر را با توجه به کوهستانی بودن منطقه ضروری دانست و اعلام کرد: تلاش می شود سایر روستاهای این شهرستان نیز تحت پوشش گاز طبیعی قرار گیرند.

خدایی از تحقق 300 میلیارد ریال وام شرکت گاز استان اردبیل برای توسعه گازرسانی در استان اردبیل خبر داد.

به گفته این مسئول شرکت گاز استان در جهت ایجاد اشتغال و تقویت بنیه اقتصادی برای گازرسانی به صنایع استان از آمادگی کامل برخوردار است

وی همچنین خواستار فرهنگ سازی در جامعه در صرفه جویی گاز طبیعی شد و اظهار کرد: با توجه به بازگشایی مدارس مدیران مدارس به عنوان رابط می توانند در انتقال نکات ایمنی و استفاده صحیح از گاز به دانش آموزان موثر باشند.

این مسئول هماهنگ بودن بخشهایی چون آتش نشانی، اورژانس و پزشکی قانونی را با شرکت گاز در جهت کاهش حوادث احتمالی ضروری دانست.

خدایی از مردم استان نیز خواست با اعمال صرفه جویی و رعایت نقاط ایمنی در آستانه ورود به فصل سرما بهره مند شدن همه مشترکین از گاز را فراهم کنند.

