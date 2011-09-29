تیم کاراته بانوان بخش سامان به مسابقات کشوری اعزام شد

صفاعلی زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این افراد در رده های سنی نوجوان، جوانان و بزرگسال در مسابقات شرکت می کنند اظهار داشت: تعداد 38 ورزشکار و همراه به مسابقات کشوری اعزام می شوند.

وی بیان داشت: اعتبار هزینه شده برای اعزام تیم کاراته بانوان به مسابقات کشوری 20 میلیون ریال است.

زمانی عنوان کرد: اعزام این تیم با همکاری بخشداری، شهرداری و اداره تربیت بدنی سامان بوده است.

وی با بیان اینکه این افراد به مدت یک روز با حریفان خود به رقابت می پردازند بیان داشت: این مسابقات در کرج برگزار خواهد شد.