۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۱

زمانی:

تیم کاراته بانوان بخش سامان به مسابقات کشوری اعزام شد

سامان - خبرگزاری مهر: رئیس تربیت بدنی بخش سامان از اعزام تیم کارته بانوان بخش سامان به مسابقات کشوری خبر داد.

صفاعلی زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این افراد در رده های سنی نوجوان، جوانان و بزرگسال در مسابقات شرکت می کنند اظهار داشت: تعداد 38 ورزشکار و همراه به مسابقات کشوری اعزام می شوند.

وی بیان داشت: اعتبار هزینه شده برای اعزام تیم کاراته بانوان به مسابقات کشوری 20 میلیون ریال است.

زمانی عنوان کرد: اعزام این تیم با همکاری بخشداری، شهرداری و اداره تربیت بدنی سامان بوده است.

وی با بیان اینکه این افراد به مدت یک روز با حریفان خود  به رقابت می پردازند بیان داشت: این مسابقات در کرج برگزار خواهد شد. 

