تهیه مواد غذایی در جلوی مغازه ها ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طالب غریب پورعنوان کرد: پس از اعلام مهلت 15 روزه به همه اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی ، دستگاههای تهیه مواد غذایی که در پیاده روها و جلو مغازه ها مبادرت به تهیه مواد غذایی می نمایند جمع آوری و توقیف می شوند.

وی با اشاره به تامین بهداشت مواد غذایی شهروندان، اظهار کرد: از تاریخ 20 شهریور ماه سال جاری به تمام عرضه کنندگان مواد غذایی ظرف مدت 15 روز مهلت داده شد تا تمام دستگاهها وسایل پخت و تهیه مواد غذایی از جلو مغازه ها و پیاده رو ها جمع آوری کنند و تمام مراحل تهیه مواد غذایی باید در اماکن بهداشتی و در شرایط ایده آل صورت بگیرد.

مسئول بهداشت محیط بندرعباس عنوان کرد: همه اغذیه فروشیها، کبابیها و رستورانها و آشپزخانه ها، بستنی فروشیها که اقدام به نگهداری و تهیه و توزیع مواد غذایی در پیاده رو در شرایط غیر بهداشتی می کنند ملزم به جمع آوری دستگاههای تهیه و پخت از پیاده روهاست.

وی رعایت بهداشت میوه فروشیها را الزامی دانست و تاکید کرد: همه میوه فروشها ملزم به جمع آوری میوه ها در پیاده رو وخودداری از عرضه آن در شرایط غیر بهداشتی بوده و نسبت به جداسازی میوه های سالم و ناسالم و پلاسیده و همچنین سیب زمینی، هویچ و... پس از خاک زدایی و حذف گل ولای اقدام به عرضه و فروش آن کنند.