20 هزار دانش آموز دختر مشهدی نماز را در حرم مطهر اقامه کردند

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در حاشیه برگزاری اقامه نماز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ابتدای سال تحصیلی دختران دانش آموز استان در یک حرکت نمادین، برای اینکه یک رفتار مذهبی و همچنین بهترین رفتار ما در فعالیت های تربیتی را نهادینه کنند اقدام به برگزاری مراسم نماز جماعت کردند.

محمد تقی فخریان اظهار داشت: 20 هزار نفر از دانش آموزان دختر مناطق و نواحی مختلف مشهد به مناسبت روز دختر و میلاد حضرت فاطمه معصومه (ع) یک نماز باشکوه و به صورت منحصر به فرد را در کشور برگزار کردند.

وی نهادینه کردن نماز جماعت، اول وقت برگزار شدن نماز در مدارس و حضور همه دانش آموزان را از اهداف برگزاری این مراسم نمادین عنوان کرد.