برخورد با انواع فساد از درخواستهای مهم مردم از قوه قضائیه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی ]چهارشنبه شب در مسجد امیرالمومنین (ع) زنجان با بیان اینکه قوه قضاییه به حکم قانون به وظیفه ذاتی خود عمل می کند و در اجرای عدالت و مقابله با فساد در جامعه، از هیچ چیز و هیچ کسی وحشت ندارد، افزود: حمایت مردم مومن و متدین ایران در این جهت و در به نتیجه رسیدن این جهاد و مجاهدت بسیار موثر است.

وی ادامه داد: مطمئنا مردم متدین ایران اسلامی، اخبار مربوط به برخورد قاطعانه قوه قضاییه در قضایای مختلف را شنیده اند و در حال حاضر نیز این قوه با انواع فساد در هرکجا و منتسب به هرکس که باشد مقابله جدی می کند.

حجت الاسلام بهرامی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه را یکی از ارکان مهم نظام اسلامی است، ادامه داد: این قوه در برقراری قسط و عدالت مصمم است و در مقابله و مبارزه با فساد نیز به طور قاطع و بی هیچ ملاحظه و اغماضی، به وظیفه ذاتی خود عمل می کند.



رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه قوه قضائیه، وظیفه ای بسیار عظیم و سنگین را در نظام اسلامی عهده دار است، افزود: در برهه ای از زمان که عده ای فرصت طلب با قمه کشی، چاقوکشی، تعدی و تجاوز ، ایجاد ناامنی کرده بودند قوه قضاییه وارد عمل شد و بر اساس موازین اسلامی و با رعایت قانون و مقررات، مسببان را مجازات کرد.

حجت الاسلام بهرامی افزود: مردم همواره تشنه عدالت هستند و برقراری عدالت در جامعه بسیار مهم است زیرا با این کار ظلم و تجاوز، کنار رفته و همه در امنیت و آرامش زندگی می کنند.