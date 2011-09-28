کاهش سه درصدی هدررفت برق در کشور/ واگذاری 26 میلیون اشتراک برق

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خوش خلق ظهر چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی افزود: بر اساس برنامه ریزیهای دقیق انجام شده توسط کارشناسان شرکت توانستیم طی مدت سه سال هدررفت برق را با سه درصد کاهش از 18 درصد به 15 درصد در سال جاری برسانیم.

وی با بیان اینکه تا کنون 26 میلیون اشتراک برق به متقاضیان در مناطق شهری و روستایی کشور واگذار شده است، اظهار داشت: در حال حاضر صد در صد جمعیت شهری و 99 درصد جمعیت روستایی کشور از نعمت برق بهره مند هستند.

معاون توزیع شرکت توانیر با اشاره به افزایش تقاضای مصرف طی تابستان سالجاری، اظهار داشت: با مدیریت خوب توانستیم تابستان امسال با وجود گرمای بی سابقه و زیاد، پیک مصرف را از شب به روز منتقل کرده و با کمترین مشکل تابستان را پشت سر بگذاریم.

خوش خلق در ادامه سخنان خود با بیان اینکه امروز همه افتخاراتی را که در عرصه های مختلف جهانی برای ایران اسلامی حاصل شده مدیون خون شهدا و رشادت های ایثارگران هستیم، بیان داشت: ایران اسلامی با اتکا به ایثارگری های انجام شده جایگاه والایی در همه عرصه های جهانی به خصوص در عرصه علم کسب کرده است.

در این آیین حمید کاظمی نیا به عنوان مدیرعامل جدید شرکت توزیع برق آذربایجان غربی معرفی و از خدمات غلامرضا اتابکی مدیرعامل سابق این شرکت در طول دوران خدمت خود قدردانی شد.