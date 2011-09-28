به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور درحالی فردا پنجشنبه با برگزاری 12دیدار در گروه‌های دوگانه پیگیری می‌شود می‌شود که در این بازی‌ها تیم‌های مدعی گروه‌های دوگانه در اندیشه جمع آوری امتیازات و یا جبران ناکامی در دیدارهای هفته نخست هستند.

البته در کنار این موضوع دیدارهای این هفته همچنان تحت تاثیر بحث مشکلات مالی تیم‌‎ها و تسویه حساب نکردن با شاکیان حقیقی و حقوقی قرار دارد. احتمال 3 بر صفر شدن برخی از دیدارهای به دلیل مشکلات تیم‌ها هم در این هفته وجود دارد، همان اتفاقی که در هفته نخست برای تیم‌های صنعت ساری و کهر زاگرس پیش آمد. قطعا با اتمام اولتیماتوم سازمان لیگ آزادگان به همه تیم‌ها، حتی احتمال کنار گذاشتن برخی از تیم‌ها به دلیل مشکلات مالی یا سازمانی از ادامه مسابقات وجود دارد.

در کنار این مسئله، در این هفته مسابقات مهمی در گروه‌های دوگانه این مسابقات برگزار می‌شود. در گروه "الف" ابومسلم پس از شکست در هفته نخست، میزبان تیم مدعی مس رفسنجان است. پیکان هم در ورزشگاه خانگی به فکر کسب دومین پیروزی است.

گسترش فولاد در اراک برای جبران شکست بازی نخست برابر تیم شهرداری به میدان می‌رود، تیمی که در بازی اول مغلوب اتکای گلستان شد. استیل آذین هم میزبان صنعت ساری است تا در صورت برگزار شدن این بازی، در ورزشگاه خانگی به اولین پیروزی‌ خود دست یابد.

در گروه "ب" پاس همدان میزبان نساجی مازندران است. پاس در بازی اول در اهواز متوقف شد و نساجی مازندران که به خاطر مشکلات مالی کهر زاگرس سه بر صفر برنده شد، نخستین بازی رسمی‌اش در این رقابت‌ها را برگزار می‌کند. آلومینیوم هرمزگان هم در کرمانشاه میزبان شیرین فراز است و تربیت یزد در اندیشه دومین پیروزی‌ در سیرجان برابر گل‌گهر است.

برنامه هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 07/07/90

گروه الف:

* ابومسلم مشهد - مس رفسنجان، ساعت 15، ورزشگاه تختی مشهد

* پیام مخابرات فارس - سایپا شمال، ساعت 15:15، ورزشگاه حافظیه شیراز

* استیل آذین - صنعت ساری، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی سمنان

* شهرداری اراک - گسترش فولاد تبریز، ساعت 15:15، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

* پیکان تهران - فولاد یزد، ساعت 15:15، ورزشگاه ایران خودرو

* ایرانجوان بوشهر - اتکا گلستان، ساعت 15:45، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* داماش پارسه تهران - شهرداری بندرعباس، ساعت 15:45، ورزشگاه تختی تهران

گروه ب:

* نیروی زمینی تهران - شهرداری یاسوج، ساعت 15:15، ورزشگاه جی تهران

* کاوه تهران - استقلال صنعتی، ساعت 15:15، ورزشگاه هما تهران

* گل‌گهر سیرجان - تربیت یزد، ساعت 15:15، ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر سیرجان

* پاس همدان - نساجی مازندران، ساعت 16، ورزشگاه قدس همدان

* شیرین فراز کرمانشاه - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15:15، ورزشگاه انقلاب کرمانشاه

* کهر زاگرس لرستان - برق شیراز، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی دورود

* نفت مسجد سلیمان - ماشین سازی تبریز، ساعت 15:45، ورزشگاه اختصاصی نفت مسجد سلیمان