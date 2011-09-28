دزدان دریایی 73 بار به کشتیهای تجاری ایران حمله کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار محمدرضا عباسیان بعد از ظهر چهارشنبه در همایش هفته دریانوردی استان بوشهر افزود: آخرین حمله دزدان دریایی به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هفته قبل بود که 26 فروند قایق به یکی از کشتیهای تجاری حمله کردند اما حضور مقتدرانه ناو اعزامی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی باعث شد تا در اهدافشان ناکام شوند .

وی اظهارداشت: تاکنون 15 ناوگروه توسط نیروی دریایی ارتش به خلیج عدن اعزام شده که منطقه دوم نیروی دریایی سهم بسزایی در انجام این ماموریتها داشته است .

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی افزود: تاکنون یک هزار و 300 فروند شناور توسط ناوگروه های اعزامی این نیرو اسکورت شده است .

عباسیان با بیان اینکه علاوه بر کشتیها و نفتکشهای کشورمان، کشتیهای دیگر کشورها نیز مورد مراقبت قرار می گیرند، گفت: اخیرا ناو شهید نقدی کشتی روسی را از دست دزدان دریایی نجات داد.

وی به نقش خلیج عدن و این گذرگاه در تجارت جهانی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 30 درصد انرژی مورد نیاز آمریکا، 50 درصد انرژی غرب و 95 درصد انرژی مورد نیاز هند از خلیج فارس تامین می شود و سالانه به طور متوسط 30 هزار کشتی از اقیانوس هند تردد می کند.