مازندران میزبان همایش ملی برق کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی خاوری نژاد ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و وجود استعدادها و ویژگی های منحصر به فردی که مازندران در مقیاس ملی و بین المللی به عنوان فرصت برای توسعه پایدار داشته، متاسفانه شاهد توسعه ای نامتوازن در عرصه ساخت و ساز و رشد شهری هستیم.

خاوری نژاد اظهار داشت: در جهت پیگیری و حل این مسائل به صورت حرفه ای و کلان بر آن شدیم تا با انجام تحقیقات و تعریف آن به صورت یک پروژه علمی بتوانیم مشکلات و معایب موجود در سطح استان را شناسایی و آسیب شناسی کرده و گامهای عملی برای رفع این آسیب ها در حوزه ساخت و ساز شهری برداریم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران یادآور شد: در جهت عملیاتی کردن این پروژه، اولین کارگاه هم اندیشی معماری و شهر سازی معاصر با حضور مسئولان ارشد استان، کلیه شهرداران و استادان دانشگاهی توسط کمیسیون پژوهش سازمان نظانم مهندسی ساختمان مازندران با حضور پژوهشگر حوزه معماری، هفتم مهرماه در محل باشگاه برق شهرستان ساری برگزار می شود.

وی، برگزاری این کارگاه هم اندیشی را نقطه عطفی در جهت تبادل نظر و توسعه ساخت و ساز شهری استان دانست و افزود: عملی کردن این پروژه مستلزم همدلی و همراهی مسئولان استان بوده و امیدواریم بتوانیم با برگزاری و عملی کردن پروژه ها و برنامه های کلان مهندسی، اقدامات موثری در جهت خدمت رسانی به مردم استان برداریم.

خاوری نژاد افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان با همکاری شورای مرکزی و انجمن مهندسان برق و الکترونیک مازندران،شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، شرکت توزیع برق مازندران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در سال جهاد اقتصادی ودر جهت ارتقاء کارآمدی نظام مهندسی ساختمان و بالا بردن سطح علمی مهندسان، میزبان ششمین همایش ملی برق کشور با حضور مسئولان ارشد کشوری وبرق کشور ومهندسان فرهیخته این صنف است که درتاریخ 13 و 14 مهرماه در مجتمع آموزشی رفاهی نفت محمود آباد برگزار می شود.

