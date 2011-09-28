یک قاچاقچی مواد مخدر در قم اعدام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، م. ف به جرم خرید و نگهداری یک کیلو و ۵۷۲ گرم و 80 سانتی گرم کراک و مشارکت در خرید و نگهداری دو کیلو و ۴۳۵ گرم کراک در تاریخ ۲۶ آبان ماه سال ۱۳۸۸ دستگیر و در تاریخ سوم خرداد ماه ۱۳۸۹ توسط شعبه دهم بازپرسی دادسرای انقلاب، در شعبه دوم دادگاه انقلاب قم به اعدام محکوم شد.



نامبرده پس از قطعیت رای توسط دادستانی کل کشور و مردود شناخته شدن تقاضای عفو پس از دوبار بررسی در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی و استیذان از ریاست محترم قوه قضائیه در ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه صبح امروز در زندان مرکزی قم اعدام شد.



آدم ربایی، ایراد صدمه بدنی عمدی و خرید و فروش مواد مخدر از جمله سوابق این مجرم بوده است.