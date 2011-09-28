انگیزه هشت سال دفاع مقدس دفاع از حریم اسلام بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالمقیم ناصحی، مشاور شهردار و رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران در جمع کارکنان بازرسی ادارات مختلف گفت: جنگ به خودی خود نه مقدس است و نه نامقدس، بلکه آن چیزی که جنگ را مقدس و یا نامقدس می‌کند، هدف و انگیزه انسان در آن جنگ است که بر چه اساسی نبرد می‌کند و یا در مقابل تهاجم دشمن متجارز می‌ایستد، در این هشت سال دفاع مقدس، انگیزه و هدف دفاع از حریم اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی به امر ولی فقیه نایت امام زمان (عج) در مقابل دشمنان اسلام و استکبار جهانی بود.

مشاور شهردار تهران یادآور شد: از بدو پیروزی انقلاب اسلامی یعنی از بهمن‌ماه سال 57 تا 31 شهریور 1359 توطئه‌های مختلف دشمن در داخل کشور مثل حزب دموکرات در کردستان، خلق عرب در خوزستان، وهابیت در سیستان و بلوچستان همچنین کمونیستها و منافقین در تهران و کودتای نوژه و داستان لانه جاسوسی به وضوح روشن بود.

وی افزود: از آن به بعد هم صدامِ ملعون با حمایت همه دشمنان اسلام که خیلی کشورها بعدا اعتراف به امید ساقط کردن انقلاب اسلامی حمله کردند و بخشی از خاک کشور اسلامی ما را تصرف کردند؛ اینجا بود که احساس وظیفه شرعی و انگیزه دینی برای همه مردم مؤمن و شجاع ایران اسلامی ایجاد شد. لذا می‌توانیم بگوییم که این‌گونه دفاع و جنگ از نظر اسلام مقدس است، همان‌گونه که معصومین در غزوات و جنگ‌ها در مقابل دشمن حضور داشتند.

همچنین رئیس مرکز فعالیتهای دینی اظهار داشت: حضرت امام (ره) فرمودند شکستی در دفاع ما وجود ندارد، چه پیروز شویم چه نشویم هردو برای ما پیروزی و موفقیت است . مقام معظم رهبری فرمودند این جنگ یک گنج است. آیا به معنی این عبارت توجه کرده‌ایم؟ برخلاف تمامی جنگهای سده‌ گذشته که حاکمان ایران یعنی حکومتهای شاهنشاهی هم زمین دادند و هم زمان، ولی ملت غیور ما ایستاده و از ذره ذره این سرزمین اسلامی پاسداری کرده و یک وجب از خاک پاک کشور را به اجنبی ندادند. مگر غیر از این است که تا همین یکصد و اندی سال پیش مساحت کشور ایران دو برابر امروز بود!؟

وی تأکید کرد: طی 2500 روز دفاع مقدس یک وجب از خاک ایران به دست دشمن نیفتاد ولی در مقابل طی 2500 سال حکومتهای شاهنشاهی بخش‌های زیادی از خاک مقدس ایران به دشمنان واگذار شده است. قابل توجه کسانی که مدعی‌ هستند دین و ولایت فقیه قادر به اداره‌ کشور نیست، کارآمدی دین در اداره جامعه کاملا مشهود است.

حجت الاسلام ناصحی در پایان با تبیین پیروزی نهایی ایران در جنگ تحمیلی گفت: هدف از حمله صدام برچیدن انقلاب اسلامی بود، قرار بود نظام جمهوری اسلامی سقوط کند، کشورمان تجزیه شود که به شکر خدا دشمنان به هیچکدام از این اهداف نرسیدند.