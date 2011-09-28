10 تصویر؛ از صندلی بازی روسی تا روسیاهی مجسمه آزادی!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز مسئله شناسایی فلسطین در مرزهای 1967 توسط سازمان ملل متحد بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ کشور فلسطین در نظر اوباما!

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری به مخالفت آمریکا با تشکیل کشور فلسطین و وتوی طرح آن در سازمان ملل اشاره دارد.

غرب پس از سقوط قذافی؛ فقط منافع نفتی!

روزنامه الحیات امروز تنها علت توجه غرب به لیبی را تامین منابع نفتی و گازی اروپا از این منطقه دانسته است.

صندلی بازی روسی!

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری به جابجایی میز ریاست جمهوری و نخست وزیری میان مدودف و پوتین در روسیه اشاره دارد که به یک بازی سیاسی شباهت دارد.

نتیجه وتوی آمریکا؛ روسیاهی مجسمه آزادی!

روزنامه الدستور اردن امروز در کاریکاتوری نتیجه وتوی طرح تشکیل کشور فلسطین توسط آمریکا را روسیاهی بیشتر برای کاخ سفید دانسته است.

آرزوی بر باد رفته فلسطینیان!

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به بحث مهم بازگشت آوارگان فلسطینی اشاره دارد که هرگز فراموش نخواهد شد.

رونمایی از پوتین

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به اعلام حضور پوتین در انتخابات آتی ریاست جمهوری روسیه اشاره دارد.

ابومازن و انتظار برای صلح

پایگاه خبری الجزیره امروز در کاریکاتوری به تلاش بی نتیجه ابومازن در سازمان ملل اشاره دارد.

غرب و بهار عربی؛ بدون شرح

الشرق قطر

آرزوی دست نیافتی صلح!

الوطن عمان

وتوی غیر قابل پیشگیری؛ بدون شرح

اتحاد امارات