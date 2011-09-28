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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۱

7 گروه از پزشکان بسیجی به روستاهای محروم بروجرد اعزام شدند

7 گروه از پزشکان بسیجی به روستاهای محروم بروجرد اعزام شدند

بروجرد - خبرگزاری مهر: مسئول روابط عمومی سپاه بروجرد از اعزام هفت گروه از پزشکان بسیجی این شهرستان به مناطق محروم خبر داد.

محمدرضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس هفت گروه پزشکی از اعضای بسیج به مناطق روستایی و محروم بروجرد اعزام شدند.

وی بیان داشت: این اکیبهای بهداشتی در قالب پزشک، پرستار و ماما با دارو و سایر تجهیزات درمانی به مناطق روستایی اعزام شده اند.

مسئول روابط عمومی سپاه بروجرد با اشاره به اینکه کار مداوا روستائیان این مناطق محروم به صورت رایگان انجام خواهد شد عنوان کرد: همچنین همزمان با معاینه بیماران در روستاها کلاسهای بهداشتی و آموزشی برای روستائیان برگزار می شود.

کد مطلب 1419384

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