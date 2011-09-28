فرمانده ارشد انقلابیون کشته شد/ قذافی در نزدیکی مرز با الجزایر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "عبدالله کنشیل" مسئول گفتگو انقلابیون با ساکنان بنی ولید گفت: "ضو الصالحین الجدک" فرمانده جبهه شمالی بنی ولید در اثر اصابت موشک حرارتی به خودروی وی به شهادت رسید.

وی تصریح کرد: الجدک در حال حرکت به سوی یکی از مقرهای نظامی در بنی ولید بود.

الجدک یکی از فرماندهان ارشد انقلابیون در محور بنی ولید بود که مدت 18 سال در زندان رژیم قذافی بود و ماه فوریه آزاد شده بود و به صف انقلابیون پیوسته بود. کشته شدن این فرد ضربه به انقلابیون در جبهه بنی ولید است.

خبر دیگر اینکه جنگنده های ناتو سرت را بمباران کردند.

از سوی دیگر یک منبع وابسته به انقلابیون لیبی اعلام کرد که سرهنگ قذافی در نزدیکی شهر غدامس در غرب لیبی تحت حمایت قبایل طوارق است.

"هشام ابوحجر" مسئول نظامی وابسته به شورای انتقالی لیبی گفت: قبیله طوارق هنوز حامی قذافی هستند و به احتمال زیاد وی تحت حمایت آنها در نزدیکی مرز با الجزایر است.

خبر دیگر اینکه "عمر القطرانی" از مخالفان قذافی در جبهه شرقی سرت با اشاره به درخواست نیروهای قذافی برای آتش بس با انقلابیون افزود: قذافیون خواستار مذاکره نیستند آنها می خواهند که فقط راه فراری از سرت پیدا کنند و آنگاه به شدت به آن حمله کنند.

"جعفر الفیشتاوی" نماینده کمیته بین المللی صلیب سرخ در سرت گفت: اوضاع سرت نگران کننده است و ساکنان تلاش می کنند که از شهر فرار کنند.