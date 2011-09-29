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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۷

از سوی سازمان تبلیغات اسلامی/

برگزاری نشستهای میز اندیشه نیمه دوم سال ادامه می‌یابد

برگزاری نشستهای میز اندیشه نیمه دوم سال ادامه می‌یابد

دفتر برنامه‌ریزی و توسعه پژوهشهای کاربردی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی از تداوم برگزاری سلسله نشستهای میز اندیشه با موضوع بررسی و تحلیل نحله‌های انحرافی در شش ماهه دوم سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستهای میز اندیشه دفتر توسعه و برنامه‌ریزی پژوهشهای کاربردی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان، عقاید و مبانی فکری پیروان عرفانهای انحرافی و جنبش‌های نوپدید دینی و چگونگی شکل‌گیری آنها بررسی و ریشه‌یابی می‌شود.

دفتر برنامه‌ریزی و توسعه پژوهشهای کاربردی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی تا به حال نشستهایی را با موضوعاتی چون "شکل‌گیری بهائیت، زمینه‌های تاریخی و اجتماعی"، "آموزه‌های فرقه بهاییت"، "گرایش فکری سلفیه در جهان اسلام"،"نقد مبانی فکری سلفی‌گری"، "بهائیت؛ تکاپوی نوین تشکیلاتی و تبلیغی"، "قبله‌های جدید؛ بت‌پرستی‌های جدید" برگزار کرده است .

"تحلیل فیلم شوک با موضوع شیطان‌پرستی"، "اهل حق، سیر تاریخی و مبانی فکری"، "نقد و بررسی اکنکار"، "بررسی جریان رام اله"، "افسانه معنویت درآثار پائولو کوئیلو"، "نقد تفکر وهابیت تکفیری، مبانی و آرا، بخش اول و دوم"، "نقد و بررسی عرفان کیهانی، بخش اول و دوم" از دیگر مباحثی هستند که در این نشستها به آنها پرداخته شده ست .

کد مطلب 1419389

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