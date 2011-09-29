به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستهای میز اندیشه دفتر توسعه و برنامه‌ریزی پژوهشهای کاربردی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان، عقاید و مبانی فکری پیروان عرفانهای انحرافی و جنبش‌های نوپدید دینی و چگونگی شکل‌گیری آنها بررسی و ریشه‌یابی می‌شود.

دفتر برنامه‌ریزی و توسعه پژوهشهای کاربردی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی تا به حال نشستهایی را با موضوعاتی چون "شکل‌گیری بهائیت، زمینه‌های تاریخی و اجتماعی"، "آموزه‌های فرقه بهاییت"، "گرایش فکری سلفیه در جهان اسلام"،"نقد مبانی فکری سلفی‌گری"، "بهائیت؛ تکاپوی نوین تشکیلاتی و تبلیغی"، "قبله‌های جدید؛ بت‌پرستی‌های جدید" برگزار کرده است .

"تحلیل فیلم شوک با موضوع شیطان‌پرستی"، "اهل حق، سیر تاریخی و مبانی فکری"، "نقد و بررسی اکنکار"، "بررسی جریان رام اله"، "افسانه معنویت درآثار پائولو کوئیلو"، "نقد تفکر وهابیت تکفیری، مبانی و آرا، بخش اول و دوم"، "نقد و بررسی عرفان کیهانی، بخش اول و دوم" از دیگر مباحثی هستند که در این نشستها به آنها پرداخته شده ست .