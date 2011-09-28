تیم گیتی پسند نائب قهرمان مسابقات والیبال ساحلی آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال ساحلی گیتی پسند که با ترکیب پرویز فرخی و آق محمد صلاق در رقابتهای بین المللی چین شرکت کرده ، امروز چهارشنبه در مرحله نیمه نهایی و در مصاف با تیم اول اندونزی به برتری دو بر صفر دست یافت و به دیدار نهایی صعود کرد.



تیم والیبال ساحلی ایران که با نام گیتی پسند در رقابتهای بین المللی چین شرکت کرده است در مرحله نهایی این مسابقات با نتیجه دو بر یک مغلوب تیم اول کشور میزبان شد و به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. در دیدار رده بندی نیز نیوزلند با پیروزی دو برصفر برابر تیم اول اندونزی به عنوان سوم دست پیدا کرد.

در چارچوب همین رقابتها تیم "ب" ایران روز سه شنبه با بسنده کردن به عنوان مشترک پنجمی به کار خود پایان داد. بدین ترتیب تیمهای گیتی پسند و "ب" والیبال ساحلی ایران با کسب عنوان دوم و پنجمی مشترک در رقابتهای بینالمللی چین به ترتیب دو هزار و 400 دلار و 750 دلار جایزه نقدی دریافت کردند.

تیمهای شرکت کننده در مسابقات والیبال ساحلی بین المللی چین روز پنجشنبه به منظور شرکت در مسابقات تور آسیا - اقیانوسیه عازم شهر "ژیانگ ژیا" میشوند. این رقابتها از شنبه هفته آینده آغاز می شود.