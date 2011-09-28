احیای تفکر دینی از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدشکرالله زندوی ظهر چهارشنبه در جمع دانش آموز دختر دبیرستان صدرای بندرعباس، سلامتی و امنیت را دو نعمت الهی دانست و اظهار داشت: انسان تا زمانی که این دو نعمت را از دست نداده قدردان آن نیست از این رو همیشه باید شکرگزار این دونعمت الهی باشیم همانطور که به سلامت جسم اهمیت می دهید به امنیت اجتماعی نیز بیندیشید و با حفظ حجاب، قدردان این نعمت بزرگ باشید.

وی تحصیل در دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی را نعمتی بزرگ خواند و افزود: مدارس صدرا، محیطی سالم و معنوی است و تحصیل در آن را باید مغتنم شمرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی هرمزگان ضمن تقدیر و تشکر از مدیر و معلمان دبیرستان دخترانه صدرای بندرعباس تصریح کرد: این مرکز آموزشی از زمان تأسیس تاکنون ترقی و پیشرفت چشمگیری داشته و اکنون با کادری مجرب پذیرای دانش آموزان در سال جاری است.

حجت الاسلام زندوی با بیان اینکه مدارس علوم و معارف اسلامی تنها مدرسه ای است که در دانشگاه ها قبولی 100درصد داشته است، ادامه داد: در این مدارس فضای امن برای دختران فراهم می شود و دختران نیز با روحیه ای سرشار از امید در این مدارس به تحصیل می پردازند.