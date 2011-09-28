کلاسهای آموزشی کاربردی برای فعالان اقتصادی لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز حیدری در سخنانی اظهار داشت: به منظور افزایش سطح دانش و آگاهیهای فعالان اقتصادی شامل صادر کنندگان، تجار، مدیران و کارشناسان بنگاههای صنعتی و معدنی و اعضای اتاق بازرگانی خرم آباد این کلاسها در نیمه دوم سال جاری برگزار خواهد شد.

وی بیان داشت: مجموعه ای از دوره ها و کارگاههای آموزشی کاربردی با حضور مدرسین مجرب در زمینه های مختلف در قالب این کلاسها برگزار می شود.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خرم آباد ادامه داد: با توجه به شرایط موجود در اقتصاد بین الملل و در شرایطی که هدفمندی یارانه ها در کشور اجرا شده است به نظر می رسد که بنگاههای اقتصادی استان به منظور رقابت پذیری، افزایش بهره وری، امکان کاهش قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود نیاز به مجموعه ای از آموزشهای مستمر و مؤثر داشته باشند.

حیدری افزود: بنا به بررسی ها و تصمیمات بعمل آمده در کمیسیون آموزش و پژوهش این اتاق تقویم مربوطه برای شش ماه دوم سال جاری تدوین و در هفته های آتی اجرایی خواهد شد.