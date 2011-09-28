قم در فرهنگ سازی دولت الکترونیک پیشتاز است

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس محمد رضا زهرهوند ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از پرداخت کنندگان غیرحضوری و خوش حساب قبوض، ایجاد دولت الکترونیک و اشاعه سرویسهای مجازی را از دغدغههای دولت عنوان کرد و گفت: ایجاد دولت الکترونیک و ارائه خدمات مجازی یک ضرورت اجتناب ناپذیر و امری خطیر در جامعه است و دولت هم در این زمینه برنامههای خوبی را به اجرا درآورده است.
ضرورت فرهنگ سازی مزایای استفاده از خدمات الکترونیک
وی با بیان اینکه مخابرات متولی و پیشتاز اجرای برنامههای فناوری اطلاعات و ارتباطات است، اظهار داشت: در این زمینه سازمانها و نهادهای دولتی در قم همکاری خوبی را در مسیر برنامه 5 ساله و فراهم سازی دولت الکترونیک انجام دادهاند.
زهره وند با اشاره به خدمات شرکت مخابرات استان قم، توضیح داد: تلفنبانک، سامانه پرداخت قبوض تلفن ثابت 1818، سامانه پرداخت قبوض تلفن همراه 09990 از جمله خدمات این شرکت است که در سطح گستردهای در استان خدمات الکترونیکی ارایه میدهند.
مدیرعامل شرکت مخابرات استان قم، به مزایای خدمات الکترونیک مخابرات اشاره کرد و گفت: ورود دولت الکترونیک سبب شده است که خدمات دولت ارزانتر، راحت تر و سریع تر از گذشته شود و استفاده کنندگان از بسیاری از معضلات شهری و اجتماعی خلاص شدهاند.
پرداخت جوایز متعدد در راستای تامین رفاه مردم
زهره وند با اعلام این مطلب که شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات سیار از طریق فرهنگ سازی، معرفی و تبلیغات و اهدای جوایز گسترده درصدد تحکیم و تثبیت مزایای دولت الکترونیک است، ادامه داد: خوشبختانه مردم فهیم استان به مزایای بیشمار خدمات الکترونیکی پی برده و به آن اطمینان حاصل کردهاند و مثل گذشته نسبت روند کاری آن دچار شک و شبهه نیستند.
وی با تاکید بر اینکه در دورههای بعدی تجلیل از پرداخت کنندگان قبوض غیر حضوری گسترده تر خواهد شد، گفت: طرح بزرگ "زود پرداخت کنید، رایگان صحبت کنید" شرکت مخابرات استان قم که از تاریخ هفتم آغاز و تا سیزدهم مهرماه برگزار میشود به مشترکینی که پیش از صدور قبض دوره جدید (دوره سوم) به سامانه 1818 مراجعه و نسبت به پرداخت به موقع و غیرحضوری اقدام کنند، علاوه براینکه روزانه یکصد جایزه ارزنده برخوردار میشوند میتوانند از مزایای مکالمه رایگان تا مبلغ 20 هزار تومان استفاده کنند.
رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات استان قم، حضور بانکهای عامل را در توسعه و ترویج مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات موثر دانست و گفت: شرکت مخابرات با اجرای طرح های میلاد 2 و نوید همراه 2 و انجام قرعه کشی دوره های اول در سال 89 و دوره دوم سال 90 درصدد تشویق مردم به استفاده از روشهای الکترونیکی پرداخت انواع قبوض تلفن ثابت و همراه است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت مخابرات استان قم، مردم قم را در استفاده از خدمات الکترونیک موفق و پیشتاز خواند.
به گزارش خبرنگار مهر، مهندس محمد رضا زهرهوند ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از پرداخت کنندگان غیرحضوری و خوش حساب قبوض، ایجاد دولت الکترونیک و اشاعه سرویسهای مجازی را از دغدغههای دولت عنوان کرد و گفت: ایجاد دولت الکترونیک و ارائه خدمات مجازی یک ضرورت اجتناب ناپذیر و امری خطیر در جامعه است و دولت هم در این زمینه برنامههای خوبی را به اجرا درآورده است.
نظر شما